Ferrer želi povečati priljubljenost Davisovega pokala

Po številnih reformah v preteklih letih je zdaj vzpostavljena "trajnostna oblika" je za dpa dejal Ferrer.

"V zadnjem času je že bilo nekaj izboljšav. Dejstvo, da se na primer igra teden prej in imaš več časa za okrevanje, je nekaj, kar zelo cenim in kar kot nekdanji profesionalec dobro poznam," je dodal Španec.

Davisov pokal je dolga leta veljal za vrhunec teniške sezone. Vendar je zaradi novega formata, ki jso ga uvedli pred tremi leti z ukinitvijo tekem doma in v gosteh v korist strnjenega finalnega turnirja na enem prizorišču, tekmovanje očitno izgubilo svoj ugled, navaja dpa.

Ferrer si želi to spremeniti in meni, da je na pravi poti. Spet so se tesneje povezali agencija Kosmos, Mednarodna teniška zveza ITF in sindikat igralcev ATP, Davisov pokal pa bo od leta 2023 spet stalnica koledarja ATP.

"To je zelo pomembno, saj bo omogočilo spremembe in izboljšave v prihodnosti," pravi Ferrer, ki ima še nekaj idej, a jih še ne sme razkriti.

Danes ob 16. uri bo na sporedu prvi četrtfinalni dvoboj med Avstralijo in Nizozemsko. Preostali četrtfinalni pari pa so Italija - ZDA, Nemčija - Kanada in Hrvaška - Španija.