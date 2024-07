Angleški navijači bodo spet trepetali in navijali za svojo igralko

V ženski konkurenci turnirja v Wimbledonu sta v ospredju Emma Raducanu in Coco Gauff, ki se bosta borili za četrtfinalno vstopnico.

Emma Raducanu, ki ima izjemno podporo domačega občinstva, se bo na osrednjem igrišču pomerila z Novozelandko Lulu Sun, ki se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije in je eno letošnjih večjih presenečenj na turnirju. Mlada Britanka na sveti travi kaže izjemno formo, saj je do zdaj vse nasprotnice brez težav premagala.

Na osrednjem igrišču bo tudi dvoboj med drugo nosilko Coco Gauff in Emmo Navarro. Gauff, ki se je lani na wimbledonski travi poslovila že v prvem krogu, tokrat igra veliko bolje. Njen cilj je, da se prvič prebije do četrtfinala Wimbledona. Kljub pritisku ostaja optimistična in pravi, da je pred tem pomembnim dvobojem bolj prepričana v svojo igro.

Na drugi strani pa je Navarro odločena, da lahko preseneti svojo nasprotnico. "Vem, da imam v sebi raven igre, s katero lahko premagam igralko, kot je Gauff," je povedala Navarro.

Lulu Sun (NZL) – Emma Raducanu (VBr)

Emma Navarro (ZDA, 19) – Coco Gauff (ZDA, 2)

Jasmine Paolini (Ita) [7] v Madison Keys (ZDA, 12)

Paula Badosa (Špa) v Donna Vekic (Hrv)

