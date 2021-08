Andreja Klepač zmagovalka San Joseja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je s hrvaško soigralko Darijo Jurak osvojila turnir WTA v San Joseju z nagradnim skladom 480.800 evrov. V finalu sta 35-letna Slovenka in dve leti starejša Hrvatica gladko, s 6:1 in 7:5 premagali prvi nosilki, brazilsko-kanadsko dvojico Luisa Stefani/Gabriela Dabrowski.

Za Klepačevo in Jurakovo je bil to tretji finale letos in druga turnirska zmaga. Sredi maja sta v italijanski Parmi priznali premoč ameriški dvojici Caty McNally/Coco Gauff, v Bad Homburgu v Nemčiji pa sta bili konec junija v finalu boljši od ukrajinsko-romunske naveze Nadija Kičenok/Raluca Olaru.

"Kakšen teden! Hvala vsem," je Klepačeva po zmagi zapisala na Instagramu.

Minuli konec tedna je v dvojicah zmagala tudi Kaja Juvan, ki je z rusko soigralko Natelo Dzalamidze osvojila turnir WTA v romunski Cluj-Napoci.

* San Jose, WTA (480.800 evrov):

- dvojice, finale:

Andreja Klepač/Darija Jurak (Slo/Hrv/2) - Luisa Stefani/Gabriela Dabrowski (Bra/Kan/1) 6:1, 7:5.

Collinsovi drugi turnir v karieri

Američanka Danielle Collins je zmagovalka teniškega turnirja WTA v San Joseju z nagradnim skladom 480.800 evrov. Sedma nosilka, sicer pa 36. igralka z lestvice WTA, je v finalu s 6:3, 6:7 (10) in 6:1 premagala četrto nosilko, Rusinjo Darjo Kasatkino.

To je za 27-letno ameriško igralko druga turnirska zmaga v karieri. Do prve je prišla pred dvema tednoma v Palermu.

San Jose, WTA (480.800 evrov):

finale:

Danielle Collins (ZDA/7) - Darja Kasatkina (Rus/4) 6:3, 6:7 (10), 6:1.

Foto: Guliverimage

Italijan Jannik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja ATP v Washingtonu z nagradnim skladom 1,895 milijona dolarjev. Peti nosilec je v finalu s 7:5, 4:6 in 7:5 premagal domačina Mackenzieja McDonalda in pri 19 letih prišel do tretje turnirske lovorike v karieri.

Štiriindvajseti igralec sveta, ki je lani osvojil turnir v Sofiji, januarja pa v Melbournu, je za zmago ugnal 107. igralca z lestvcie ATP, ki je zaigral v svojem prvem finalu kariere.

"Zelo sem zadovoljen s tem turnirjem in z zmago. Boj je bil velik. Skušal sem ostati miren in izkoristiti svoje priložnosti," je dejal italijanski igralec, ki je postal najmlajši zmagovalec turnirja ATP 500.

Na današnji svetovni lestvici se bo Sinner povzpel na 15. mesto na svetu, njegov tekmec v finalu pa na 64.

* Washington, ATP (1,895 milijona dolarjev):

- finale:

Jannik Sinner (Ita/5) - Mackenzie McDonald (ZDA) 7:6, 4:6, 7:5.