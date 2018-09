Američanka in Britanec najboljša v mešanih dvojicah

Američanka Bethanie Mattek-Sands in Britanec Jamie Murray sta zmagovalca zadnjega grand slama v sezoni v New Yorku v konkurenci mešanih parov. V današnjem velikem finalu sta ugnala Poljakinjo Alicjo Rosolsko in Hrvata Nikolo Mektića z 2:6, 6:3 in 11:9.