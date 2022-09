Aljaž Bedene: Moramo si naliti čistega vina

"Zame je najbolj idealno slovo, da zmagamo v Davisovem pokalu v Portorožu. Nič več od tega si ne želim," je v četrtek zbranim novinarjem v Portorožu dejal Bedene.

V zadnjih letih najboljši slovenski teniški igralec je v petek Sloveniji priboril drugo zmago, danes pa bo v primeru ugodnega vremena na sporedu njegov zadnji obračun v karieri. Bodisi med dvojicami s prav tako poslavljajočim se Blažem Kavčičem bodisi ob porazu v konkurenci dvojic še kasneje med posamezniki.

Aljaž Bedene je v slovenskem tenisu je pustil velik pečat. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po 14 letih bo pomahal v slovo tenisu

Nato bo dokončno pomahal v slovo tenisu, ki ga je poklicno igral vse od leta 2008. V 14 letih je od Slovencev zbral največ zmag na turneji ATP in grand slamih, in sicer 139, doživel je 160 porazov. Zaslužil je nekaj več kot pet milijonov ameriških dolarjev, v finalu turnirjev ATP pa igral štirikrat in vselej izgubil.

V slovenskem tenisu je pustil velik pečat. Ne nazadnje je zmagovalec 11 turnirjev serije challenger izenačil najvišjo uvrstitev slovenskega teniškega igralca na lestvici ATP, ko je februarja 2018 po nekaj letih igranja za Veliko Britanijo znova nastopal pod slovenskimi barvami in zasedel 43. mesto.

Neuresničena želja

V karieri je kar nekaj dvobojev odigral tudi v Davisovem pokalu, neuresničena pa je ostala želja, da bi z reprezentančnimi kolegi zaigral v svetovni skupini tega edinstvenega tekmovanja. "Verjetno malo obžalovanja je, ker smo imeli dobro reprezentanco. Kar nekaj let bo minilo, da ti mladi fantje pridejo do te ravni. Morda je zato grenak priokus. Mogoče nam je vedno malo zmanjkalo, kot tudi pred tem, ko smo imeli priložnost, da se naredi nekaj več, a se potem ni," je v pogovoru s predstavniki medijev dejal Ljubljančan.

"Pri tem si moramo naliti čistega vina in se iz tega trenerskega dela več naučiti od kod drugod. Znanje je tam zunaj." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V vseh teh letih je videl, da je več znanja v tujini

Zaradi premajhnih vlaganj v šport in infrastrukturo v bližnji prihodnosti ne vidi igralca, ki bi se lahko povzpel višje, kot je to uspelo njegovi generaciji. "Ne slišimo pritoževanja, to ne, ampak imamo, kar imamo, in s tem se moramo sprijazniti. Smo šele na začetku nečesa. Imeli smo štiri fante med sto, kar je super. Mi moramo to peljati naprej, pomagati, saj sem v vseh teh letih videl, da je več znanja v tujini. Pri tem si moramo naliti čistega vina in se iz tega trenerskega dela več naučiti od kod drugod. Znanje je tam zunaj. Ko pravijo, da je zunaj bolje, v tem primeru je."

Vedno bo zagovarjal dejstvo, da je želel slovenskemu tenisu pomagati kar najbolj, a pogoji v Sloveniji niso takšni, kot bi si želel. "Pri 30 letih sem rekel, da si želim enkrat v življenju narediti več. Šel sem v tujino, v Barceloni na akademiji sem imel igrišča na voljo ves dan. Dobro sem se počutil in verjel, da bi lahko prišel med 30 ali višje, potem pa se je zgodil covid in mi je vse padlo dol," je zadnji poskus priključka tistim res najboljšim opisal Bedene.

Nasvet mladim igralcem: Treba je delati, 'scati' kri. Mladina je ves čas na telefonih, ne bi se toliko ogrevali, kar lahko prinese več poškodb in slabšo pripravljenost. Foto: Sportida

Rad bi pomagal, a ne samo v tenisu

Pravi, da ni naključje, da imajo druge reprezentance ves čas nekoga, ki je v vrhu, v Sloveniji pa trenutno zeva luknja. "V športu ni naključij," je pristavil in dodal, da si želi v Sloveniji postaviti nekaj, kar bo pomagalo ne samo teniški zvezi in tenisu, temveč tudi preostalim športom. "To je moj namen in mislim, da se bo uresničilo," je nakazal in načel temo novega projekta z ljubljansko Ilirijo.

"Zadnje leto smo delali pri tem projektu. Je res dober in takega po mojem mnenju še ni bilo na Balkanu. V ozadju je potrebnih veliko dobrih ljudi, ki so specialisti na svojih področjih. Namen je povezati veliko športov. Vemo, da je pri Iliriji veliko društev, tako da jim lahko zagotovimo boljšo infrastrukturo. Želja je ustvariti neko skupnost, v kateri bodo imeli mladi športniki dober poligon za razvoj. Našli smo idealno priložnost in v naslednjih tednih in mesecih bo znanega precej več," je dodal.

Za konec je dal še nasvet mladim igralcem in igralkam: "Treba je delati, 'scati' kri. Mladina je ves čas na telefonih, ne bi se toliko ogrevali, kar lahko prinese več poškodb in slabšo pripravljenost. Morajo razumeti, da je treba biti pripravljen in v to vložiti čisto vse. Tudi takrat, ko daš vse v to, pa ni nujno, da bo uspelo, ampak moraš tvegati."