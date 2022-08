Alexander Zverev se vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški teniški igralec Alexander Zverev je še vedno v obdobju rehabilitacije po hudi poškodbi gležnja na polfinalnem dvoboju odprtega prvenstva Francije v Parizu. Visokorasli Nemec je zaradi tega odpovedal nastopa na dveh turnirjih za grand slam v Wimbledonu in odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, na veliko sceno ATP se bo vrnil v Seulu.

Petindvajsetletni Alexander Zverev, ki je na polfinalnem dvoboju proti Rafaelu Nadalu iz Španije igrišče zapustil na invalidskem vozičku, je bil danes imenovan za prvega nosilca turnirja v južnokorejski prestolnici z nagradnim skladom 1.117.930 dolarjev, ki bo na sporedu med 24. septembrom in 2. oktobrom.

Organizatorji turnirja so danes sporočili, da bosta poleg Zvereva nastopila tudi Norvežan Casper Ruud in Britanec Cameron Norrie, torej kar trije igralci, ki so trenutno v "top 10" na jakostni lestvici ATP.

Nemec se je poškodoval na polfinalnem obračunu OP Francije v Parizu. Foto: Reuters

Seul bo prvič po letu 1996 priredil turnir ATP. Gre za enega od šestih turnirjev, ki bo v tem letu zamenjal načrtovane turnirje na Kitajskem, ki so bili odpovedani zaradi novega koronavirusa. Druge nadomestne turnirje bodo gostili v ZDA, Izraelu, Italiji in Španiji.

Ob tem kaže omeniti, da je Zverev tudi v kadru nemške reprezentance za Davisov pokal. To elitno reprezentančno tekmovanje bo na sporedu teden dni pred turnirjem v Južni Koreji.