Na teniškem OP Avstralije se bodo nadaljevali dvoboji 2. kroga. Na osrednje igrišče bo znova stopil Carlos Alcaraz, nasproti pa mu bo stal Lorenzo Sonego. Igralca sta do zdaj enkrat že igrala. Aleksander Zverev in Casper Ruud sta prebila naprej po petih nizih.

Aleksander Zverev se je v drugem krogu OP Avstralije komaj izognil porazu. Po petih nizih in zelo napetem dvoboju je komaj premagal Slovaka Lukasa Kleina, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije. Nemec je na koncu slavil z izidom 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (10:7), dvoboj pa je trajal štiri ure in pol.

"Igral je neverjetno. Vsako žogico je udarjal kolikor je mogel. Večino časa nisem vedel, kaj naj naredim. Po pravici povedano, danes si je verjetno bolj zaslužil zmago, kot jaz. Ampak v tenisu je včasih tako. Seveda, vesel sem, da sem napredoval, vendar pa njegova uvrstitev na lestvici ne odraža tega, kako trenutno igra," je o 163. igralcu sveta povedal Zverev.

Sicer ima Zverev težave v zasebnem življenju. Zaradi domnevnega nasilja nad svojo partnerko se je še enkrat znašel pod plazom kritik. To je za Nemca že druga obtožba zaradi nasilja.

Le nekaj minut pred zmago Zvereva je tudi Casper Ruud "preživel" napet obračun proti domačinu Maxu Purcellu. Dvoboj se je zavlekel v peti niz in podaljšano igro. Enajsti nosilec je slavil z izidom s 6:3, 6:7(5), 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).

Carlos Alcaraz Foto: Guliverimage

Kot drugi par petega dneva OP Avstralije bosta na osrednje igrišče Rod Laver Arena stopila Carlos Alcaraz in Lorenzo Sonego. Španec in Italijan sta se do zdaj enkrat že pomerila. Leta 2021 je bil na turnirju v Cincinnatiju boljši Sonego, a se je od takrat že veliko spremenilo.

Sonego je v prvem krogu v štirih nizih premagal Dana Evansa. Alcaraz, ki je v Melbourne prišel brez prej odigranega turnirja, je bil v prvem krogu dominanten, ko je v treh nizih premagal veterana Richarda Gasqueta.

Tretji nosilec Daniil Medvedjev bo igral proti Fincu Emilu Ruusuvuoriju. Osmi nosilec Holger Rune pa bo igral proti Francozu Arthurju Cazauxu.

OP Avstralije, ATP, 2. krog

Alexander Zverev (Nem/6) - Lukaš Klein (Slk) 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (7);

Alex Michelsen (ZDA) - Jiri Lehečka (Češ/32) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4;

Casper Ruud (Nor/11) - Max Purcell (Avs) 6:3, 6:7 (5), 6:3, 3:6, 7:6 (7);

Cameron Norrie (VBr/19) - Giulio Zeppieri (Ita) 3:6, 6:7 (4), 6:2, 6:4, 6:4;

