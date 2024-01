Ne misli se umakniti: čaka ga sojenje zaradi nasilja nad žensko

Aleksander Zverev, eden najboljših igralcev na teniški turneji, je v prvem krogu OP Avstralije dosegel lahko zmago in se prebil v drugi krog. Le dan zatem je v javnost prišla informacija, da ga v Berlinu čaka sojenje, potem ko je bil obtožen napada na žensko med prepirom v Berlinu maja 2020.

Sophia Thomalla, zdajšnje dekle 26-letnega Nemca Foto: Guliverimage

Bo lahko igral na OP Francije?

Čeprav se šesti nosilec turnirja v Melbournu sooča z obtožbami o napadu na nekdanjo partnerko Brendo Patea, vztraja pri svoji nedolžnosti. Nemška agencija dpa je v ponedeljek poročala, da se bo sojenje začelo 31. maja. To je v času, ko bo potekalo OP Francije. S sodišča so javili, da Zverevu ni treba biti na obravnavi in da ga bo tam zastopal njegov odvetnik.

V prvi preiskavi ni bilo zadostnih dokazov

Oktobra lani je berlinsko sodišče izdalo kazenski nalog, ki je Zverevu naložil plačilo kazni v višini 450 tisoč evrov, vendar se je 26-letnik pritožil, kar je pomenilo, da gre primer na sodišče.

Teniško združenje ATP je januarja lani odločilo, da Zverev ne bo deležen disciplinskih ukrepov, potem ko njihova lastna preiskava v domnevnih primerih nasilja v družini ni našla zadostnih dokazov za potrditev obtožb. V tem primeru je šlo za nasilje nad Olgo Šaripovo, prvo dekle, ki ga je javno obtožilo nasilja. Ta pravice ni iskala na sodišču.

Obtožili sta ga že dve bivši partnerki Spomnimo, da se je nekdanji tretji igralec sveta že pred časom znašel pod hudimi obtožbami, ko ga je na družbenih omrežjih zaradi nasilja leta 2020 javno okrcala mlada Rusinja Olga Šaripova. Ta je dejala, da ne želi nobene odškodnine, ampak da želi s svojimi razkritji le pomagati ženskam, ki so se znašle v podobnem položaju. Brenda Patea, nekdanje dekle Aleksandra Zvereva. Foto: Gulliver/Getty Images Kmalu zatem se je oglasila še njegova nekdanja partnerica in mama njegove hčerke. Kot so lani julija navajali nemški medij, je Zvereva nasilja obtožila Brenda Patea. Ta je že leta 2021 dvignila kar nekaj prahu, ko je razkrila, da nosi njegovega otroka, a z Zverevom prekinila vse stike in dala jasno vedeti, da ga ne želi zraven pri vzgoji hčerke.

Ne namerava se umakniti kot član sveta ATP

Zverev je sicer član sveta igralcev ATP in namerava nadaljevati to vlogo. Drugi člani sveta so zavrnili kakršenkoli komentar na to temo. A vprašanju na to temo se na novinarski konferenci ni mogel izogniti glavni akter te zgodbe.

Dejal je, da verjame, da ima še vedno zaupanje med igralci. "Nihče mi ni ničesar rekel. Nimam razloga, da jim ne bi verjel," je dejal na novinarski konferenci in prepričan je, da zgodbo napihujejo nekateri novinarji, ki jih resnica ne zanima.

Mnenja o tem primeru so že nekaj časa deljena. Nekateri menijo, da ne bi smel igrati, kaj šele biti predstavnik igralcev, medtem ko drugi pravijo, da dokler mu ni nič dokazano, lahko normalno igra.

Stefanos Cicipas je bil zelo zadržan glede tega primera. Foto: Guliverimage

O tem primeru so na novinarski konferenci vprašali tudi nekatere igralke in igralce, a so bili vsi bolj kot ne zadržani.

"Prvič slišim. Tega zagotovo ne bom več komentiral, ker ne vem, kakšno je stanje," je v uvodu povedal Grigor Dimitrov, ki je tudi med predstavniki igralcev, ter dodal, da se navadno izogiba novicam in jih ne bere veliko. Kljub temu je pozneje še povedal, da se morajo vsi skupaj usesti in se pogovoriti.

"To je moje sporočilo. Teh stvari, ki zdaj prihajajo ven, osebno nisem vedel. Zato sem prepričan, če vprašate druge fante, je to nekaj … Mislim, da se bomo vsi usedli in se pogovorili o tem."

Zelo malo je imel o tem povedati tudi Stefanos Cicipas, grški teniški igralec: "O tem ne bom govoril, ne poznam situacije. O tem popolnoma nič ne vem in nimam kaj za komentirati."

Preberite še: