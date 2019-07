Veselje, kakršnega redko vidimo #video

Kot gostiteljice so izkoristile pravico do nastopa na domačem svetovnem prvenstvu, a so kaj hitro trčile ob kruti zid resničnosti. Korejsko reprezentanco je v prvem krogu Madžarska premagala z rezultatom 64:0. Malce prizanesljivejše so bile v drugem krogu Rusinje. V zadnji četrtini so vodile z rezultatom 27:0, nato pa … gol! Za Južno Korejo. V polno je zadela 18-letna Daseul Kyung. To je bil zgodovinski prvi gol za to državo na mednarodni sceni. Posnetki korejskega veselja so postali prava spletna atrakcija. No, tekma se je sicer končala z rezultatom 30:1, domačo izbrano vrsto pa v tretji tekmi predtekmovalne skupine B čaka še Kanada.