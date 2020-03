Težki časi za družino Cristiana Ronalda

Z objavo na družbenih omrežjih se je Cristiano Ronaldo zahvalil zdravniški ekipi, ki skrbi za njegovo mamo Dolores dos Santos Aveiro, in prosil za spoštovanje zasebnosti.

Sporočil je še, da je njeno stanje stabilno in da okreva v bolnišnici.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.