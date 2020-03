Ronaldo se je vrnil v Madrid in takoj razburkal domišljijo

Ker je grožnja koronavirusa poskrbela, da je bil nedeljski derbi med Juventusom in Interjem odpovedan, je Cristiano Ronaldo prost večer ob koncu tedna izkoristil za ogled drugega, še nekoliko bolj pompoznega derbija, ki je bil v središču pozornosti nogometnega sveta včeraj zvečer. El clasico med njegovim nekdanjim klubom Realom in Barcelono, ki so ga Madridčani dobili z 2:0.

Portugalski superzvezdnik se je na Santiagu Bernabeu pojavil sploh prvič, odkar je po devetih letih navduševanja v majici Reala pred letom in pol zapustil Madrid. Seveda se je znašel v središču pozornosti španskih medijev, ki so secirali vsak njegov gib na častni loži kultnega stadiona v Madridu in seveda niso spregledali niti tega, da se je razveselil vodilnega gola Viniciusa Juniorja.

Takole je Cristiano Ronaldo "eksplodiral" od navdušenja ob golu Viniciusa Juniorja:

Cristiano Ronaldo celebrating Vinicius Junior’s goal against Barcelona.



Vinicius also did Cristiano’s “Siuuuuu” celebration.pic.twitter.com/EOmuajNtLZ — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) March 2, 2020

"Zagotovo vem, da se želi vrniti v Real."

"Ljubezen med Realom in Ronaldom je večna," so Ronaldovo ploskanje ob trenutku kariere mladega Brazilca opisali nekateri. S še veliko močnejšim argumentom pa je postregel španski novinar Edu Aguirre in v pogovoru za Chiringuito TV dejal, da si CR7 neizmerno želi, da bi se nekoč vrnil v Real. "Zagotovo vem, da se želi vrniti v Real. Zdaj je sicer popolnoma osredotočen na Juventus, ampak v nogometu se nikoli ne ve. Kdo ve, kaj bo prinesla prihodnost," je povedal Aguirre, ki se je v času Ronaldovega bivanja v Madridu močno zbližal s portugalskim zvezdnikom in naj bi imel zanesljive informacije o njem.

Portugalec je v devetih letih z Realom osvojil kar 15 lovorik. Foto: Reuters

Kljub vsemu se zdi, da je praktično nemogoče, saj je petkratni dobitnik zlate žoge star 35 let, pri Juventusu pa se je znašel odlično in zanj v 74 tekmah zabil kar 53 golov. Takšne govorice so bolj plod bujne domišljije, sprožil pa jih je verjetno tudi odziv tribun Santiaga Bernabea ob prvi Ronaldovi vrnitvi v Madrid, odkar je odšel. Navijači Reala so namreč Ronaldu namenili topel aplavz in vzklikali njegovo ime, ko se je vrnil mednje.

Kako tudi ne bi. Ronaldo je v devetih sezonah igranja za Real zabil kar 450 golov in postal najboljši strelec v zgodovini kluba, s soigralci pa se je v tem času veselil kar štirih naslovov evropskega prvaka, dvakrat pa bil tudi španski prvak.

Takole so navijači Reala pozdravili Cristiana Ronalda:

Santiago Bernabeu chanting “Cristiano Ronaldo” after the final whistle of El clasico.👏🏻👏🏻🙌🏻🙌🏻♥️ pic.twitter.com/qJOr4PbGyS — B3 (@b3naldo7) March 2, 2020