Srbi zdaj pijejo pivo z imenom legendarnega trenerja. Tudi on sam ga rad. #video

Slavni srbski košarkarski trener Željko Obradović nenačrtovani dopust, za katerega je poskrbela epidemija novega koronavirusa, preživlja doma. Pred dnevi so ga ujeli na zabavi, na kateri je s trubači prepeval navijaške pesmi beograjskega kluba Partizan in navdušil podpornike črno-belih. Legendarni trener je sicer pred kratkim dobil tudi svoje pivo, znamka se po njem imenuje Žoc.

Željko Obradović je "najbolj znan košarkarski delavec iz Čačka, tako v Evropi kot po svetu", piše srbski Blic, ki poroča, da je trener carigrajskega Fenerbahčeja v rodnem Čačku odprl lokal in dobil posebno pivo, oba se imenujeta Žoc, kar je vzdevek najuspešnejšega srbskega košarkarskega trenerja.

Navijač Partizana. Za vedno.

Obradović je velik navijač beograjskega Partizana, s katerim se je leta 1988 kot igralec prebil na zaključni turnir evropskega pokala prvakov (predhodnik evrolige), leto pozneje pa z njim osvojil še Koraćev pokal. Da njegova ljubezen do črno-belih še ni zamrla, je pokazal pred dnevi na zabavi, ko je s trubači prepeval navijaško himno Partizana "Da volim crno-bele ponosno kažem svima" (Da ljubim črno-bele, ponosno povem vsem, op. p.).

Devetkratni prvak evrolige

Kot on ljubi Partizan, navijači Partizana ljubijo njega, saj jih je v sezoni 1991/92, v času, ko je krvavo razpadala Jugoslavija, takrat že kot trener popeljal do evropske klubske krone, osvojil Fibino evropsko ligo (pozneje so ime skrajšali v Evroligo). Evroligo je nato osvojil še osemkrat, z madridskim Realom (1994, 1995), s Panathinaikosom (2000, 2002, 2007, 2009, 2011) in nazadnje, leta 2017, še z Fenerbahčejem.

Turško prvenstvo je bilo predčasno končano zaradi pandemije koronavirusa, na odločitev o koncu evrolige pa tako Obradović kot njegovi varovanci v carigrajskem klubu še čakajo. Sicer pa so se srbski mediji razpisali tudi o novem videzu legendarnega trenerja, ki si je v času izolacije pustil rasti brado. "Ta videz namerava ohraniti tudi po koroni," pišejo.

