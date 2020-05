Obupali so tudi na Košarkarski zvezi Črne gore

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi epidemije novega koronavirusa so obupali tudi na Košarkarski zvezi Črne gore. Kot je sporočil dnevnik Vijesti, je zveza dokončno odpovedala državno prvenstvo, razveljavila vse rezultate, v regionalni ligi ABA II pa bosta nastopili isti ekipi kot lani, in sicer Sutjeska in Lovčen.