Športniki in navijači hitijo na pomoč Petrinji #video

V hrvaška mesta Petrinja, Sisak in Glina, ki jih je v torek prizadel hud potres, se še vedno zgrinja pomoč iz vse Hrvaške in sosednjih držav. Angažirali so se tudi hrvaški športniki in navijaške skupine, ki so znova pokazale velik čut za solidarnost. Žrtvam potresa lahko pomagate tudi prek Slovenske karitas in Rdečega križa Slovenije.

Navijaške skupine Bad Blue Boys, Torcida, Armada … in navijači hrvaške reprezentance, združeni pod imenom Mi Hrvati, na različne načine pomagajo pri odpravljanju posledic katastrofalnega potresa, ki je v torek povsem razdejal hrvaško mesto Petrinja ter poškodoval mesti Glina in Sisak. Pomagajo prebivalcem, ki so ostali brez vsega.

Vsak po svoje se trudijo tudi hrvaški športniki. Nogometaš Dejan Lovren, pomemben člen hrvaške reprezentance in branilec ruskega Zenita, je 16 družinam v stiski nemudoma ponudil gostoljubje v svojem hotelu v Novalji na Pagu. Včeraj je z bratom, bratrancem in očetom že prispel v svoj hotel in napovedal, da ga bodo do večera pripravili na sprejem prvih gostov.

Svoje namestitvene kapacitete sta ponudila tudi nogometaš Mateo Kovačić in rokometaš Luka Cindrić.

Hrvaški borec mešanih borilnih veščin (MMA) Dražen Forgač je na eni od platform za množično financiranje začel zbirati sredstva za pomoč žrtvam potresa, svojo akcijo so začeli tudi nogometaši Hajduka in Varaždina. Pomoč zbira tudi hrvaška kikboks zveza.

Pomoč za žrtve potresa zbirajo po vsej Hrvaški in sosednjih državah (Domen Anderle za Planet TV).

Nekateri športniki gredo še korak dlje in z golimi rokami priskočijo na pomoč nesrečnemu prebivalstvu Petrinje, Siska in Gline. Eden od njih je tudi košarkar Cibone Filip Bundović, ki je v torek zvečer nemudoma odhitel v prizadeto Petrinjo in vojski pri odstranjevanju ruševin pomagal vse do 6. ure zjutraj, nato pa 12 ur pozneje blestel na tekmi 7. kroga hrvaške lige, v kateri je Cibona s 93:65 odpravila Škrljevo.

Bundović je bil z 20 točkami, petimi skoki in dvema ukradenima žogama najbolj učinkovit igralec na parketu. Njegov soigralec, ki je noč pred tekmo prav tako preživel na delu v Petrinji, Damir Markota ni dobil priložnosti za igro.

"Nesreča teh ljudi me je močno prizadela. Pred letom dni smo odigrali humanitarno tekmo prav za prebivalce tega območja, zato vem, koliko je tam revščine, in da se to zgodi ravno njim ..." je bil ob videnem na terenu pretresen Bundović.

Prizadetim v potresu lahko pomagate tudi prek Slovenske karitas in Rdečega križa Slovenije: S SMS-sporočilom KARITAS5 na 1919 boste darovali pet evrov, lahko pa svojo donacijo nakažete na: Slovenska karitas

Kristanova ulica 11000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Namen: POTRES PETRINJA Sklic: 00 627 Vsa zbrana sredstva bodo posredovali Hrvaški karitas. Svoj prispevek za akcijo "Potres Hrvaška" lahko nakažete tudi na TRR Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, ki je odprt pri banki SKB. Namen: "Potres Hrvaška”

TRR Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana

SI56 0310-0111-1122-296SWIFT: SKBASI2X

Koda namena: CHAR Sklic: SI00-96885



Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemah in T-2 lahko prispevajo tudi s poslanim sporočilom SMS na 1919 z Besedo SKUPAJ (1 evro) ali SKUPAJ5 (5 evrov).

Preberite še: