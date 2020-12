Kacin: Za tiste, ki gredo pomagat na Hrvaško, vstop v Slovenijo brez karantene ali negativnega testa

Kot je dejal vladni govorec Jelko Kacin, je ministrstvo za notranje zadeve k sedmim izjemam, ki omogočajo vstop v Slovenijo brez karantene na domu in brez predložitve negativnega testa na novi koronavirus, dodala še eno. "Do preklica velja, da osebe, ki potujejo na Hrvaško zaradi pomoči pri reševanju in odpravi posledic potresa in se vračajo najmanj 48 po prehodu meje, ne potrebujejo negativnega testa niti ne bo za njih odrejena karantena," je poudaril, piše STA.

V torek zvečer krenil prvi konvoj pomoči

Povedal je, da je Hrvaški po torkovem potresu, ki je zahteval sedem smrtnih žrtev, na pomoč priskočila tudi Slovenija. V torek zvečer je iz logističnega centra v Rojah krenil prvi konvoj pomoči. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je na vladni novinarski konferenci pojasnil, da sta bila v tem prvem konvoju dva tovornjaka s štirimi bivalnimi zabojniki za namestitev ljudi in spalnimi vrečami. Pomoč je že pred polnočjo prispela v skladišče na Hrvaškem.

Danes ob 9. uri sta se ta dva tovornjaka znova odpravila na Hrvaško. Nanju so naložili deset napihljivih šotorov s kompletno opremo za ogrevanje in razsvetljavo, sto terenskih postelj in sto spalnih vreč, je povedal Šestan. Po oceni civilne zaščite so zagotovili do 150 bivalnih mest, je dodal. Zaenkrat so pomoč zaključili, so pa v stalnem stiku s hrvaškimi kolegi, če bo ta še potrebna.

Kacin je ob tem povedal, da je vrednost pomoči ocenjena na 160 tisoč evrov. Dejal je še, da je interes za pomoč velik tudi med prebivalci Slovenije. Pomoč za območje, ki ga je prizadel potres, zbirajo številne humanitarne organizacije, številni pa želijo pomagati tudi na sami lokaciji.

Poveljnik civilne zaščite je povedal, da je pomoč ljudi, ki se zbirajo v skupine in inciative za pomoč Hrvaški, mogoča, ampak samo organizirano, na primer prek različnih društev. Mogoče so različne oblike pomoči. "Pomembno je, da so organizirane in da so z druge strani potrjene," je povedal. Prehajanje meje brez karantene oziroma negativnega testa je možno za tovrstno organizirano pomoč in ne za individualne obiske, je poudaril.

Slovenska civilna zaščite ima po njegovih besedah pripravljene načrte za odziv na potrese, kakršen je v torek prizadel slovensko južno sosedo. Na podlagi teh načrtov izvajajo tudi vaje na občinski, regionalni in državni ravni. Zadnja na državni ravni je potekala v začetku leta. Prihodnje leto pa načrtujejo tudi sodelovanje v vaji v organizaciji Evropske unije, še navaja STA.