Športni objekti postajajo začasne bolnišnice, prostori karantene … #foto

V obdobju svetovne koronakrize se je šport umaknil, ponekod dobesedno, saj se v pomanjkanju prostora za številne bolnike v zdravstvenih ustanovah vse več športnih objektov spreminja v začasne bolnišnice in prostore za karanteno. Ponujamo vam nekaj fotografij iz ZDA, Brazilije, Walesa in tudi Srbije, kjer so za potrebe skladiščenja opreme, potrebne za boj proti širjenju novega koronavirusa, zasedli beograjsko dvorano Štart Arena.

Tudi največji nemški nogometni stadion Signal Iduna Park, na katerem tekme igra prvoligaš Borussia Dortmund, bo poslej vstopna točka za bolnike s sumom na okužbo z novim koronavirusom, danes poroča STA.

Stadion Signal Iduna Park, bolj znan kot stadion Westfalen, bo poslej vstopna točka za bolnike s sumom na covid-19. Foto: Reuters

"Naš stadion je bil vselej kraj, kjer so se zbirali prebivalci Dortmunda in njene okolice. Zaradi svojih tehničnih, infrastrukturnih in prostorskih razmer je v njem mogoče zagotavljati pomoč ljudem, ki sumijo, da so se morda okužili z novim koronavirusom," je v zvezi s tem dejal izvršni direktor kluba Hans-Joachim Watzke, medtem ko je marketinški direktor kluba Carsten Cramer dodal, da je njihova dolžnost in želja, da pomagajo ljudem.

Tudi kultni madridski nogometni stadion Santiago Bernabeu je v teh dneh spremenil namembnost. Foto: Reuters

Številni znani nogometni objekti na svetu so po izbruhu pandemije spremenili svojo namembnost. Na stadionu madridskega Reala Santiago Bernabeu shranjujejo medicinske potrebščine, ki so v Španiji potrebne za boj proti novemu koronavirusu. Sloviti stadion Maracana v Riu de Janeiru se je spremenil v bolnišnico za okužene, prav tako vadbeni center italijanske nogometne zveze Coverciano pri Firencah in še številni drugi objekti, še poroča STA.

Takole so športne dvorane in stadione zasedli borci proti koronavirusu na Kitajskem ...

... v Srbiji ...

... Braziliji ...

... v Walesu ...

... Franciji ...

... in ZDA.

