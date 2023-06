Slovenski športniki pripravljeni za igre specialne olimpijade v Berlinu

Igre v Berlinu so prve pokoronske in prve po prestavitvi prejšnjih zimskih, ki bi morale biti v Rusiji. Zadnje igre so tako potekale leta 2019 v Abu Dabiju, slovenska ekipa je takrat nastopila zelo uspešno, 27 športnikov se je domov vrnilo s 24 medaljami.

A v krovni slovenski organizaciji, Specialni olimpiadi Slovenije, poudarjajo, da takšna tekmovanja nimajo samo športnega značaja, ampak sta pomembna tudi pristop in trud vseh udeležencev.

Predstavitev je potekala v nemškem veleposlaništvu, saj bo ta država letos gostiteljica iger. Častna pokroviteljica slovenske reprezentance pa je predsednica Nataša Pirc Musar.

Slovenska reprezentanca na poletnih svetovnih igrah specialne olimpijade: - atletika: Zoran Valenčič (100 m, 200 m, 4x100 m), Miha Mrak (400 m, 800 m, 4x100 m), Lucija Meško (100 m, 200 m, 4x100 m), Tatjana Počivavšek (400 m, skok v daljino, 4x100 m), trenerka Andreja Resman;

- plavanje: Amadej Kremžar (25 m prosto, 50 m prsno, 4x25 m prosto), Aidan Orož (25 m prosto, 50 m prosto, 4x25 m prosto), Luka Temnikar (100 m prosto, 200 m prosto, 4x25 m prosto), Sabina Cimperc (25 m prosto, 50 m prosto, 4x25 m prosto), trenerka Katarina Praznik;

- balinanje: Dejan Djorđević (posamezno, mešane dvojice), Jožica Sila (posamezno, mešane dvojice), trener Sebastjan Kože;

- kolesarstvo: Tilen Babič (2 km kronometer, 5 km kronometer), Štefka Krajnc (2 km kronometer, 5 km kronometer, 5 km cestna dirka), trener Pajazit Cakiči;

- judo: Tine Muller, Urška Doler, trenerka Tina Pestotnik;

- namizni tenis: Urban Knuplež (posamezno, mešane dvojice), Tjaša Prah (posamezno, mešane dvojice), trener Zvonko Pušnik

- nogomet: Janko Levstek, Janez Černe, Goran Pajović, Robert Vlah, Gašper Zaviršek, Mitja Čamer, Peter Lenart, Dejan Antolić, Markus Abs; trenerji Domen Pociecha, Gregor Rozman, Anej Zakonšek

- vodja delegacije: Suzana Bohorč

V letih, ko ni bilo največjih tekmovanj, so nekoliko prenovili sistem. Osnovno pravilo, razdelitev tekmovalcev v skupine po sposobnostih in z upoštevanjem razlik med tekmovalci ostaja. V atletiki in plavanju so dodali tekmovalni sistem s četrtfinali, polfinali in finali, a z dodatkom, da se v vseh rangih tekmovanj še vedno merijo vsi prijavljeni tekmovalci. Slovenija bo imela na igrah tudi predstavnike v moštvenem športu. V Berlinu se bodo predstavili nogometaši v igri 5-5. Vodja slovenske delegacije v Berlinu bo predsednica Specialne olimpiade Slovenije Suzana Bohorč.

"Tokratne igre so zagotovo zelo težko pričakovane, saj so bila zadnja štiri leta zaradi odpadlih iger in zaradi korone za nas zelo dolga. Tekmovalci so tako že v pričakovanju, prav tako pa tudi mi kot vodstvo in trenerji. Vedno več je udeležencev v združenem športu, temu trendu v Sloveniji sledimo zaenkrat še bolj na rekreativni kakor na tekmovalni ravni, hkrati pa se spreminjajo tekmovalni sistemi, ki še bolj poudarjajo tekmovalni dosežek," je pomen letošnjih iger označila Bohorč.

Slovenska ekipa je pred odhodom na igre opravila skupne priprave, med tekmovanjem pa bodo Slovenci bivali v Kasslu, kjer jim bodo bodo gostitelji pripravili tudi spremljevalni program. Tudi to je ena od posebnosti takih iger, saj vsako tujo delegacijo "prevzame" kakšno mesto v državi gostiteljici, ki potem ponudi še dodatne možnosti spoznavanja novega okolja.

"Glede na to, kar smo dosegli pred štirimi leti, smo zdaj kar malo v stresu, kako to ponoviti. Trenirali smo trdo, štiri leta se že pripravljamo, pravi olimpijski cikel. Upam, da nam bo sreča naklonjena. Upam, da bo uspeh, predvsem pa je pomembno, da so se vsi plavalci trudili in verjamem, da se bodo tudi v Berlinu. Nestrpno pričakujejo igre," pa je dogajanje pred igrami strnila trenerka plavalcev Katarina Praznik.

Pomen iger ni le v dosežkih, ampak v življenjskih izkušnjah športnikov. Temelj so socializacija in enakopravna vključenosti vseh drugačnih, povezovanje z gostitelji in spodbuda vsakega udeleženca, da doseže zase pomemben športni dosežek, so poudarili v slovenski ekipi.

"Jaz sem sicer sankač, bil sem tudi na olimpijskih igrah. Potem sem se zaposlil v šoli, bil prostovoljec v VDC Zasavje. Tam sem dobil službo, kot športnik po duši se ukvarjam z vsemi športi, nogomet sem igral do mladincev. V VDC imamo ekipo, potem sem nadaljeval v specialni olimpijadi in tako me je pot pripeljala do sem. Ves čas skrbim, da so naši člani aktivni, specialna olimpijada pa daje možnost vsem za aktivno življenje. Treba je migati, aktivnost mora biti in treba je skrbeti za to," je nekdanji zimski olimpijec Domen Pociecha pojasnil svojo pot do trenerja in nato dodal: "Upamo na čim več zmag, če pa jih ne bo, bomo tudi zadovoljni. To je neprecenljiva izkušnja, tudi če ni medalje, je na takšnem tekmovanju polno novih znanj in izkušenj."