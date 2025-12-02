Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Botrstvo v športu

Torek, 2. 12. 2025, 9.49

1 ura, 22 minut

Ne spreglejte: razpis za štipendije!

Posebno priznanje za projekt Botrstvo v športu, ki vabi k prijavi na razpis za štipendije za leto 2026

Avtor:
A. T. K.

Botrstvo v športu | Projekt Botrstvo v športu je na konferenci Sporto prejel posebno priznanje žirije. Na fotografiji (od leve): Matic Švab (poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije), Milena Štular (ustanoviteljica Botrstva v Sloveniji) in Matej Avanzo (pobudnik projekta Botrstvo v športu)

Projekt Botrstvo v športu je na konferenci Sporto prejel posebno priznanje žirije. Na fotografiji (od leve): Matic Švab (poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije), Milena Štular (ustanoviteljica Botrstva v Sloveniji) in Matej Avanzo (pobudnik projekta Botrstvo v športu)

Projekt Botrstvo v športu, ki je namenjen podpori mladim nadarjenim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij, starim od 14 do 23 let, je na konferenci Sporto prejel posebno priznanje žirije. Izjemne slovenske športnice in športniki so kot ambasadorji projekta v petih letih za mlade športnike zbrali skoraj dva milijona evrov. Sredstva se v večini delijo prek programa štipendij, in sicer v okviru javnega razpisa, na voljo pa je tudi sklad za nujne ter posebne primere, ki zahtevajo hitro ukrepanje. Doslej je projekt podprl že več kot 500 mladih športnikov in parašportnikov. Trenutno je v okviru projekta Botrstvo v športu aktualen javni razpis za pridobitev štipendij za leto 2026.

Na razpis se lahko prijavijo mladi športniki, ki dosegajo vidne rezultate na področju športa in izobraževanja ter izpolnjujejo socialne kriterije programa. Rok za oddajo vlog je 19. december 2025, informacije in obrazci pa so na voljo na spletni strani Botrstva v športu in Olimpijskega komiteja Slovenije.

Botrstvo štipendije | Foto:

"Botrstvo v Sloveniji je eden izmed najprepoznavnejših projektov za pomoč otrokom iz socialno šibkejših okolij; že 15 let pomaga družinam, mladostnikom in otrokom ter jim omogoča, da so enakovredni svojim vrstnikom," ob tem poudarja Milena Štular, pobudnica in ustanoviteljica ter predsednica nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji.

mladina športnik | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Janja Garnbret
Sportal Večer, ko je Janja Garnbret kar trikrat ostala brez besed – od Mikaele Shiffrin in DJ Umeka do 318 tisočakov za mlade talente #video
Janja Garnbret, Botrstvo v športu, Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja
Sportal Janja Garnbret s podporniki zbrala skoraj 320.000 evrov in dobrodelno palico predala Tinetu Urnautu

Dodaja, da so na pobudo Mateja Avanza v letu 2020 oblikovali tudi projekt Botrstvo v športu, ki je povezal takratno ZPM Moste Polje in Olimpijski komite Slovenije. "Projekt je namenjen izključno razvoju in podpori mladih športnih talentov iz socialno ogroženih okolij. S povezovanjem kompetenc, znanja in izkušenj obeh organizacij smo ustvarili kakovosten program, ki pooseblja temeljna načela olimpizma ter združuje moč športa in solidarnosti. Verjamemo, da morajo imeti vsi mladi priložnost za napredek, ne glede na socialni status. Mnogim med njimi prav šport zagotavlja varno in stabilno okolje, kjer gradijo tudi svojo osebnost."

Ambasadorji projekta Botrstvo v športu

Prvi ambasador projekta Botrstvo v športu v letu 2020 je bil takratni predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja, Thomas Bach. Nato so bili ambasadorji Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, dvakratna olimpijska prvakinja najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze, olimpijski prvak Primož Roglič, eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov in kapetan slovenske košarkarske reprezentance, Goran Dragić, v letu 2025 je bila ambasadorka dvakratna olimpijska prvakinja in najboljša plezalka na svetu, Janja Garnbret. Ambasador projekta za leto 2026 je kapetan moške odbojkarske reprezentance in eden najboljši slovenskih odbojkarjev, Tine Urnaut.
Janja Garnbret je štafetno palico ambasadorstva v športu predala Tinetu Urnautu. | Foto: Mediaspeed Janja Garnbret je štafetno palico ambasadorstva v športu predala Tinetu Urnautu. Foto: Mediaspeed

Preberite še:

Darja Garnbret
Sportal Mama Janje Garnbret: Nikoli si nismo predstavljali, da bo Janja dosegla vse to, kar je

Botrstvo v športu
