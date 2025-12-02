Projekt Botrstvo v športu, ki je namenjen podpori mladim nadarjenim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij, starim od 14 do 23 let, je na konferenci Sporto prejel posebno priznanje žirije. Izjemne slovenske športnice in športniki so kot ambasadorji projekta v petih letih za mlade športnike zbrali skoraj dva milijona evrov. Sredstva se v večini delijo prek programa štipendij, in sicer v okviru javnega razpisa, na voljo pa je tudi sklad za nujne ter posebne primere, ki zahtevajo hitro ukrepanje. Doslej je projekt podprl že več kot 500 mladih športnikov in parašportnikov. Trenutno je v okviru projekta Botrstvo v športu aktualen javni razpis za pridobitev štipendij za leto 2026.

Na razpis se lahko prijavijo mladi športniki, ki dosegajo vidne rezultate na področju športa in izobraževanja ter izpolnjujejo socialne kriterije programa. Rok za oddajo vlog je 19. december 2025, informacije in obrazci pa so na voljo na spletni strani Botrstva v športu in Olimpijskega komiteja Slovenije.

"Botrstvo v Sloveniji je eden izmed najprepoznavnejših projektov za pomoč otrokom iz socialno šibkejših okolij; že 15 let pomaga družinam, mladostnikom in otrokom ter jim omogoča, da so enakovredni svojim vrstnikom," ob tem poudarja Milena Štular, pobudnica in ustanoviteljica ter predsednica nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji.

Foto: Shutterstock

Dodaja, da so na pobudo Mateja Avanza v letu 2020 oblikovali tudi projekt Botrstvo v športu, ki je povezal takratno ZPM Moste Polje in Olimpijski komite Slovenije. "Projekt je namenjen izključno razvoju in podpori mladih športnih talentov iz socialno ogroženih okolij. S povezovanjem kompetenc, znanja in izkušenj obeh organizacij smo ustvarili kakovosten program, ki pooseblja temeljna načela olimpizma ter združuje moč športa in solidarnosti. Verjamemo, da morajo imeti vsi mladi priložnost za napredek, ne glede na socialni status. Mnogim med njimi prav šport zagotavlja varno in stabilno okolje, kjer gradijo tudi svojo osebnost."

Ambasadorji projekta Botrstvo v športu Prvi ambasador projekta Botrstvo v športu v letu 2020 je bil takratni predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja, Thomas Bach. Nato so bili ambasadorji Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, dvakratna olimpijska prvakinja najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze, olimpijski prvak Primož Roglič, eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov in kapetan slovenske košarkarske reprezentance, Goran Dragić, v letu 2025 je bila ambasadorka dvakratna olimpijska prvakinja in najboljša plezalka na svetu, Janja Garnbret. Ambasador projekta za leto 2026 je kapetan moške odbojkarske reprezentance in eden najboljši slovenskih odbojkarjev, Tine Urnaut.

Janja Garnbret je štafetno palico ambasadorstva v športu predala Tinetu Urnautu. Foto: Mediaspeed

