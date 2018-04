Pogled na obdukcijo mrtvega bodibilderja bi marsikoga odvrnil od dopinga

Doping v rekreaciji

Vse od alarmantnega razkritja mariborske dopinške afere je v javnosti vse več govora o zlorabi dopinga med rekreativnimi športniki. Temo so na pobudo Slovenske protidopinške agencije (Sloado) razčlenjevali tudi na današnjem posvetu ob dnevu čistega športa v Ljubljani. Govorci na posebni okrogli mizi so kot najbolj učinkovit način boja proti dopingu med rekreativci izpostavili pomen ozaveščanja o zdravstvenih posledicah dopinga, kot so srčni zastoji in možganske kapi, in poudarili pomembnost strokovnega dela trenerjev.

Dogodek so organizirali 10. aprila, na dan čistega športa, ki se mu je pridružilo že več kot 50 držav. Slovenska protidopinška agencija (Sloado) je ob tem pripravila seminar za profesionalno trenerje (udeležilo se ga je 187 trenerjev) in predstavnike fitnes centrov, kjer pa je bila udeležba borna. Seminarja se je namreč udeležil samo en udeleženec, Gregor Pečovnik, direktor Športne unije Slovenije Evrofitnesa, od šestih načrtovanih delavnic v sklopu projekta Just Sport, namenjenega protidopinškemu ozaveščanju rekreativnih športnikov, pa so morali zaradi slabega odziva (prijav sploh ni bilo) dve odpovedati.

Alarmantne številke

Glede na podatke, povzete po tujih raziskavah, se je kar 20 odstotkov rekreativcev tako ali drugače že srečalo z dopingom. Po nekaterih podatkih naj bi se v Sloveniji z rekreacijo ukvarjalo 800 tisoč ljudi, če bi 20 odstotkov prenesli na to skupino, bi se pogovarjali o zelo visokih številkah, a kot je poudaril direktor Sloado Jani Dvoršak, je statistika lahko zelo nevarna, še posebej če jo uporabljamo v zvezi z dopingom.

Želja po lepšem videzu vodi v prekrške

Glavnina pogovora na okrogli mizi se je vrtela okrog fitnesa in željah po ekspresnih rešitvah, ki vodijo do lepšega telesa. Ravno izboljšanje telesnega videza je glavni razlog za uporabo prepovedanih substanc v fitnesu, so povedali udeleženci okrogle mize.

Pogosto so bili omenjeni tudi stranski učinki, ki spremljajo uporabo prepovedanih sredstev. Dvoršak je povedal, da je enemu od lastnikov fitnes centra predlagal, da bi jih opremili s plakati, ki prikazujejo stranske učinke dopinga (podobno kot na tobačnih izdelkih), a ga je ta zavrnil, češ, da bi to slabo vplivalo na psiho njihovih strank.

Obdukcija, ki bi dala misliti

Boro Štrumbelj, direktor direktorata za šport na ministrstvu za šolstvo, je nanizal kar nekaj stranskih učinkov dopinga, od srčnih zastojev do možganskih kapi – obojega je več prisotnega med rekreativci kot vrhunskimi športniki, za katere skrbi tim zdravnikov, je povedal in postregel z zelo slikovitim primerom zlorabe dopinga.

"Na kongresu športne medicine smo si ogledali obdukcijo mrtvega bodibilderja. Grozljivo. Pod kožo je bilo namesto mišic videti zgolj zdrizasto maso. Človek je dobesedno razpadel. Mislim, da bi bil ta video vreden ogleda," je o preventivni noti razmišljal Štrumbelj, Gerlovič pa je dodal še enega, agresivnost, ki da se pojavlja med uživalci prepovedanih snovi.

Danski zgled

Opozoril je tudi na različne zakonske ureditve boja proti dopingu in kot zglednega navedel danskega, ki je najbolj kratek in jedrnat, a po njegovem mnenju vsebuje vse, kar je potrebno. "Danski zakon pravi, da je prepovedano vsako trgovanje z dopinškimi substancami, ki jih določi ministrstvo za zdravje, kazen za kršitev pa je tri leta in več. Skratka, treba je omejiti dostop in narediti mehanizme nadzora."

Pri Danski se je ustavil tudi Dvoršak, saj gre za eno od redkih držav, kjer je opredeljen tudi zakonski okvir za kontrole v fitnesu. "Interes fitnesov je tam ogromen, tiste, ki jih dobijo na testu, preprosto izločijo iz svojega članstva," je povedal.

Štrumbelj: Rekreativci umirajo zaradi uživanja substanc

Štrumbelj je poudaril, da je težava večja, kot si mislimo. "Rekreativci umirajo zaradi jemanja prepovedanih substanc, v ZDA rastni hormon lahko kupimo v vsaki drogeriji. Težava je navzoča, tega se moramo zavedati."

"Pogrešam zakon, kjer bi bilo zapisano, da je prodaja prepovedanih snovi hudo kaznivo dejanje. Na žalost v Sloveniji ne poznam primera, da bi bil kdo za to obsojen, in se sprašujem, kje so vsi tisti, ki so dolžni to nadzirati in preganjati. To je resna družbena težava in packa v športu. Na zvezi opozarjamo tudi Olimpijski komite Slovenije in resorno ministrstvo, to je zelo velika težava."

Opozoril je tudi na prehranska dopolnila, ki so za marsikoga stalnica, češ da "prehranskih dopolnil ne potrebujemo, razen v redkih izjemah po napornih treningih".

"Izobraziti moramo kader, ki bo imel visoka moralna merila," pa je izpostavil v zvezi s kadrom v fitnes centrih.

Okrogle mize se je udeležil tudi trener Miha Bevc, ki v dvoranah za fitnes po Ljubljani deluje že 12 let. "Nespametno si je zakrivati oči. Doping je prisoten, ne menim pa, da ga je tega v fitnesih več kot v drugih športih, le na zunaj je bolj vidno," je prepričan.

"Naša največja naloga je ozaveščanje ljudi o škodljivih posledicah jemanja," je poudaril. Verjame, da je s to razlago od poseganja po nedovoljenih substancah odvrnil tudi nekaj svojih strank. "Rekreativce je treba ozavestiti o posledicah, to bolj zaleže kot represija," je prepričan. Izpostavil je tudi problematičnost uživanja prehrambenih dodatkov, saj ti pogosto vsebujejo strupene snovi, tudi pesticide.

"Boj proti dopingu je enak boju proti drogi"

Gerlovič in Štrumbelj sta prepričana, da je država naredila premalo na tem področju. "Veliko je dvoličnosti," je poudaril Štrumbelj. "Vsi, ki jih odkrijejo pri nečednostih, pravijo, da so žrtve, vsi trenerji pravijo, da se zavzemajo na ničelno toleranco, vsi fitnesi zanikajo prisotnost nedovoljenih sredstev. Zakaj? Razlog je svetovni milijardni posel, velika preprodaja prek interneta … Boriti se proti temu je enako kot boriti se proti drogi," je ugotovil. "Vsi bi morali v akcijo, to, kar se je zgodilo v Mariboru (večmesečna preiskava je pokazala vpletenost nekdanjega atleta in atletskega trenerja v preprodajo dopinga), bi moralo biti zastavljeno tudi širše," je pozval. "Imamo tudi institut anonimnih prijav," je spomnil.