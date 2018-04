Atleta z madežem nevarne substance prodajala "profijem" in rekreativcem

Mariborska dopinška afera počasi dobiva epilog. Kriminalisti, ki so 4. aprila končali večmesečno zbiranje obvestil in odvzeli prostost dvema znanima atletoma, trenerju Igorju Šalamunu in nekdanjemu tekaču na srednje proge Borisu Špesu, so sporočili, da gre pri substancah, ki naj bi jih Špes odtujil iz UKC Maribor, za darbepoetin. Ta je na seznamu prepovedanih sredstev.

Boris Špes in Igor Šalamun naj bi prepovedane snovi prodajala v Sloveniji in na Hrvaškem. Foto: Mediaspeed

Osumljenca, šlo naj bi za 36-letnega Borisa Špesa, nekdanjega atleta, danes pa zdravstvenega delavca na pljučnem oddelku UKC Maribor, in nekdanjega maratonca (lastnika četrtega najboljšega slovenskega rezultata na maratonski razdalji), danes trenerja 52-letnega Igorja Šalamuna, so pridržali in včeraj privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.

21 kaznivih dejanj v Sloveniji in na Hrvaškem

Osumljenca naj bi kazniva dejanja izvrševala na območju Slovenije in Hrvaške. V času preiskave, ki je trajala od septembra lani do aprila letos, sta glede na poročilo policije storila 21 kaznivih dejanj.

Očitajo jima neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog in proizvodnje in promet škodljivih sredstev za zdravljenje.

Med odjemalci profesionalni in rekreativci

Kot je v današnji izjavi za medije povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Robert Munda, sta osumljena s snovmi oskrbovala tako profesionalne kot rekreativne športnike, večinoma atlete, ki so jih varnostni organi že naznanili protidopinški organizaciji SLOADO.

Kot je povedal Jani Dvoršak, direktor SLOADO, so policiji že posredovali vse podatke, policijskih in kriminalističnih postopkov pa ne morejo komentirati.

Enega od osumljencev so klicali doktor

Tudi Munda je bil skrivnosten in imen ni želel razkriti, je pa povedal, da je šlo pri vseh snoveh, ki sta jih osumljena preprodajala, za ogrožanje zdravja.

Nekatera izmed njih so celo tako nevarna, da se lahko bolniku vbrizgajo samo v zdravstveni ustanovi. "Verjetno ni naključje, da so enega od njiju klicali doktor," je po poročanju STA povedal Munda.

Tajni sodelavci so navidezno odkupovali prepovedano "robo"

Kriminalisti so pri izvajanju preiskave uporabljali tudi prikrite preiskovalne ukrepe, kar pomeni, da so izvajali navidezne odkupe in za tajno delovanje uporabljali tajne delavce.



Katere prepovedane snovi so našli?



Prepovedana snov v športu, ki so jo identificirali pri preiskavi, je darbepoetin v obliki zdravila Aranesp 500, ki je na seznamu prepovednih snovi in postopkov 2018, ki ga izdaja Svetovna protidopinška agencija. Spada v skupino S2, med peptidne hormone, rastne dejavnike, sorodne snovi in posnemovalce. Kriminalisti so pri hišnih preiskavah zasegli tudi zdravila Dexamethason, ki vsebujejo nedovoljeno snov v športu deksametazon, Aranesp 500, ki vsebuje darbepoetin, Apaurin, ki vsebuje diazepam, Morfin in Helex, ki vsebuje prepovedano drogo alprazolam.

Grozi jima do 15 let zapora

Kriminalisti so na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper oba znana osumljenca. Oba so sinoči s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru.

Za obravnavana kazniva dejanja je zagrožena kazen od pet do 15 let (za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog) in kazen do osmih let za kazniva dejanja proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje.