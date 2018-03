Slovenski atlet pozitiven na dopinškem testu

Slovenski atlet Domen Hafner, aktualni državni prvak v polmaratonu in varovanec slovenskega rekorderja v maratonu Romana Kejžarja, je bil pozitiven na dopinškem testu, so sporočili iz Slovenske protidopinške agencije (SLOADO) . 24-letnik je priznal kršitev pravil in se odpovedal testiranju vzorca B. Zaradi uživanja darbepoetina je dobil štiriletno prepoved nastopanja.

24-letni atlet iz Atletskega kluba Železniki je na letošnjem maratonu v Dubaju zasedel 17. mesto. Čeprav je 42-kilometrsko razdaljo pretekel v času 2;22:16 in s tem (kljub krčem v zadnjih kilometrih) postavil osebni rekord, pa je za slabi dve minuti zaostal za normo za nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bo avgusta gostil Berlin.

Kot so zapisali pri Sloado, sta dva urinska vzorca, ki so jih Hafnerju vzeli po dubajskem maratonu oz. prihodu v domovino 29. januarja glede na poročilo Mednarodne dopinške organizacije Wade akreditiranega laboratorija v Saibersdorfu vsebovala darbepoetin.

Kot so zapisali pri SLOADI je darbepoetin uvrščen na Listo prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije WADA in spada v skupino S2, kamor sodijo peptidni hormoni, rastni dejavniki, sorodne snovi in posnemovalci. Darbepoetin je snov, ki je prepovedana ves čas (na tekmovanjih in izven tekmovanj).

Pri atletski zvezi ogorčeni nad kršitvijo

Na kršitev so se že odzvali pri Atletski zvezi Slovenije, kjer so obsodili Hafnerjevo zlorabo in še enkrat sporočili, da imajo ničelno toleranco do nedovoljenih substanc v atletiki in športu nasploh.

"Zdravje ljudi je temeljna vrednota, zato nanjo gledamo kot na pravico in hkrati tudi kot na dolžnost športnikov in športnic," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik AZS Roman Dobnikar.