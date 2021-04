Po zadnjem zaprtju se kar četrtina otrok ni vrnila na treninge #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koronakriza utegne imeti pogubne posledice na šport mladih. Pred dobrim mesecem dni so se po drugem valu epidemije otroci in mladostniki vrnili na treninge v športna društva in klube. Zdaj spet trenirajo na daljavo, a je otrok vse manj.