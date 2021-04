Dvajsetletnik z nenavadnim pozivom k cepljenju postal slaven #video

This dude @evanmanivong sticking the landing and then whipping out his vaccination card is the ultimate flex.



pic.twitter.com/ul6NXkcS3Q — OLIVIA witherite (@Oliviawitherite) April 5, 2021

Sprva nihče ni vedel, za kaj sploh gre

Prejšnji mesec je na tekmovanju na srečanju z Minnesoto dosegel izenačenje svoje najvišje ocene (14.750), a glavno dejanje je šele sledilo. Ko je na preskoku "zalimal" svoj pristanek in so se njegovi kolegi v ekipi veselili z njim, je izpod svoje telovadne opreme izvlekel kartico in jo ponosno kazal proti kameram. Sprva nihče ni vedel, za kaj sploh gre, tudi komentatorji ne.

"Že ogreval sem se s kartico za cepljenje in vedel sem, da je vse v redu in pripravljeno." Foto: Guliverimage

Ko so ga na Twitterju vprašali, za katero kartico gre, jim je Evan Manivong kmalu odgovoril: "To je moja cepilna kartica … Vsi se pojdite cepiti." Posnetek je bil objavljen že marca, a ko je posnetek delila Olivia Witherite, je ta postal viralen. Posnetek ima že več kot dva milijona ogledov, dvajsetletni telovadec pa je čez noč postal slaven in velik vzornik cepljenja.

Manivong je to potezo vadil že na treningu, tako da je bil pripravljen na šov, ki ga je imel že nekaj časa v načrtu. "Počutil sem se samozavestnega. Že ogreval sem se s kartico za cepljenje in vedel sem, da je vse v redu in pripravljeno," je za The Washington Post povedal ameriški telovadec, ki je na ta način postal vzornik za cepljenje in je to vlogo z veseljem sprejel.

Tudi znanstveniki so podprli njegovo gesto

Številni, med njimi tudi znanstveniki, so se mu zahvalili za njegovo gesto, saj je s tem marsikoga spodbudil, da se je šel oziroma se bo šel cepit. Če je bilo mahanje s cepilno kartico za nekatere zmagovita poteza, nekateri strokovnjaki za kibernetsko varnost opozarjajo, da lahko pri tem pride do zlorabe osebnih podatkov, zato v podobnih primerih svetujejo, da prekrijejo svoje osebne podatke.