ZDA načrtujejo posvet z zavezniki o morebitnem bojkotu iger v Pekingu

Ameriško zunanje ministrstvo je napovedalo, da se bo posvetovalo z zavezniki in partnerji o možnostih za morebiten bojkot olimpijskih iger v Pekingu leta 2022. Za zdaj gre zgolj za razmišljanja, v ZDA še niso sprejeli nobenih odločitev, povezanih s temi OI, poročata nemška in francoska tiskovna agencija dpa in AFP.