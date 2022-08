"Ko se sanje uresničijo. Prehodil sem 15 držav in 25.112 kilometrov in v 993 dneh prišel na cilj. Potrebuješ samo vero in ti bo uspelo," je v objavi na Facebooku ob prihodu v Deadhorse na skrajnem severu Aljaske zapisal Konjičan Oliver Tič. Štiriindvajsetega julija, ko je imel pred sabo še 1.100 kilometrov Aljaske, je napovedal, da bo 19. avgusta na cilju. Vse je šlo po načrtih in res je 19. prispel do arktičnega morja.

Letos pozimi je Oliver Walker, kakršno ime si je nadal na poti, naredil še "obvoz", dodatnih 320 kilometrov, da si je v Dallasu lahko ogledal tekmo Luke Dončića. Po njen sta se s slovenskim košarkarskim zvezdnikom tudi srečala.