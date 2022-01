Prehodil dodatnih 320 kilometrov, da je srečal Dončića #video

Oliver Tič se je leta 2018 iz Slovenskih Konjic odpravil na jug Argentine. Njegov cilj je, da prehodi 27 tisoč kilometrov od skrajnega juga Južne Amerike do skrajnega severa Severne Amerike. Zaradi pandemije je predlani prekinil pot, takrat je bil v Kolumbiji. Lani se je vrnil čez lužo, da pot prehodi do konca. Zdaj je v Dallasu in njegova velika želja je bila, da bi se srečal z Luko Dončićem. To mu je klub, s pomočjo družabnih omrežij in tamkajšnjega novinarja Brada Townsenda, tudi omogočil.

Srečala sta se pred sobotno tekmo Dallasa z Indiano. "Veš, da te Slovenci podpiramo. To, kar delaš, je res vrhunsko. Jaz verjamem, da tvoja najlepša leta šele prihajajo," je Dončiću ob srečanju v American Airlines Areni dejal Tič. Luka mu je podaril dres in se nanj podpisal. Po vrnitvi v Slovenijo bo dal Oliver podpisan dres na dobrodelno dražbo. "Ne bom te dolgo zadrževal. Res car si. Želim ti uspešno tekmo."

Pred Oliverjem je še 7.000 kilometrov

"Sem Oliver iz Slovenije. V Sloveniji me poznajo kot Oliver Walker. Pred štirimi leti sem se odločil, da grem peš od Argentine do Aljaske. Dobro sem začel. Hodil sem leto in pol do Kolumbije. Zaradi covida sem se moral ustaviti. Za eno leto sem se vrnil v Slovenijo. Lani aprila sem se vrnil in nadaljujem pot. Za pot čez ZDA sem najprej mislil, da bi šel ob obali. Ampak želel sem si videti Teksas, Dallas. Res bi bil vesel, če bi lahko videl Luko. In sem naredil manjši zavoj, 320 kilometrov. Ni pomembno. Vredno je. Neverjetno, lepo je. Srečen sem, da sem v teh razmerah, lahko srečal Luko," je Townsendu svojo pot in željo orisal Tič. Zdaj je pred njim še skoraj 7.000 kilometrov oziroma sedem mesecev hoje do Aljaske, do arktičnega morja.