Nova rapsodija Dončića, v Dallasu so zaigrala čustva #video

V Dallasu je bilo zelo čustveno. Prvič je kot trener Indiane gostoval dolgoletni strateg Dallasa Rick Carlisle, prejel stoječe ovacije, oči pa so se mu orosile med ogledom najlepših zgodb z Mavericks na velikem zaslonu. Nekdanji varovanci mu zaradi tega niso pokazali kaj prida usmiljenja. Na krilih Luke Dončića, ki je znova navduševal z atraktivnimi potezami, od novega trojnega dvojčka so ga delili le štirje skoki, so bili tako premočni, da Ljubljančanu v zadnji četrtini skoraj ni bilo potrebno zaigrati. Zmagali so s 132:105.

Dallas Mavericks : Indiana Pacers 132:105 (104:80, 72:60, 34:23)

Dončić 30, 12 as., 6 sk., Bullock 23 (trojke 6/8), Kleber 15, 14 sk., Brunson 13, 8 as.; Washington Jr. 22, Sabonis 21, 15 sk., 8 as., LeVert 14

Učinek Luke Dončića: 30 točk (met za tri 4/9, met za dve 8/12, prosti meti 2/7), 6 sk., 12 as., 2 blok., 1 ukr. žoga, 1 izg. žoga v 32 minutah

"Dončić je eden najboljših na svetu. Skoraj nemogoče je narediti načrt, kako igrati proti njemu. Lahko te premaga na različne načine," je pred težko pričakovanim srečanjem v Dallasu razlagal Rick Carlisle. In govoril resnico, saj gostje iz Indianapolisa niso našli rešitve za Luko Dončića. Slovenski reprezentant, ki je v dvoboj vstopil z dodatno motivacijo, saj je bila to zanj prva tekma, odkar je izvedel, da ni bil izbran v začetno peterko zahodne konference za tekmo All-Star, je blestel. Novinarji mu v omenjenem točkovanju niso prisodili niti ene točke, po tem, kar je prikazal proti Indiani Pacers, pa je morda kateri izmed predstavnikov sedme sile vsaj malce spremenili mnenje.

Dončić je izstopal, navduševal tako z raznovrstnim doseganjem točk kot tudi atraktivnimi asistencami, ki so hitro zaokrožile po socialnih omrežjih, in spravile soigralce v še boljšo voljo. Pri tem je neskončno užival. Prevladovala je sproščenost. Od začetka do konca srečanja je njegov obraz krasil nasmešek, na celotni tekmi, na kateri je bil s 30 točkami najboljši strelec, pa je izgubil zgolj eno žogo, še en dokaz več, s kako dovršeno predstavo je pomagal svojemu moštvu do prepričljive domače zmage (132:105).

Trojka Luke Dončića ob koncu prvega polčasa:

Luka Doncic got the game sliders up to beat the 1st half buzzer 🚨pic.twitter.com/46CUi2N8FK — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 30, 2022

Pred tekmo so prireditelji s posebnim zahvalnim video prispevkom ganili Ricka Carlisleja. Občinstvo je dolgoletnega stratega Mavericks, najboljšega v zgodovini kluba, kar se tiče doseženih zmag, pozdravilo s stoječimi ovacijami in dolgim aplavzom. Nekdanji trener Dončića ob posnetkih nepozabnega podviga, ko je Dallas popeljal do naslova prvaka (2011), ni skrival solza.

Luka Dončić je med ogrevanjem že tradicionalno vrgel proti košu s sredine igrišča in ... zadel!

Posebno srečanje Luke Dončića s slovenskim popotnikom Oliverjem Tičem:

Our Slovenian friend @OliwerTic’s wish came true. He got to meet @luka7doncic. pic.twitter.com/4EkzUzbbZs — Brad Townsend (@townbrad) January 29, 2022

Luki Dončiću je pred dvobojem z Indiano veliko sreče zaželel tudi rojak, slovenski popotnik Oliver Tič, v zameno pa mu je prvi zvezdnik Dallas podaril dres in se nanj podpisal. Oliver se je je pred dvobojem z Indiano veliko sreče zaželel tudi rojak, slovenski popotnik, v zameno pa mu je prvi zvezdnik Dallas podaril dres in se nanj podpisal. Oliver se je leta 2018 iz Slovenskih Konjic odpravil na jug Argentine . Njegov cilj je, da prehodi 27 tisoč kilometrov od skrajnega juga Južne Amerike do skrajnega severa Severne Amerike. Zaradi pandemije Covid-19 je predlani prekinil pot, takrat je bil v Kolumbiji, a jo je nato nadaljeval. Zdaj je v Dallasu, sam pa predvideva, da bo čez sedem mesecev že dosegel cilj. Veliko sreče in lepih prigod, popotnik!