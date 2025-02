Izginilo letalo z desetimi ljudmi na krovu

Reševalne ekipe še vedno iščejo letalo Cessna C208B Caravan in morebitne preživele na krovu. Iskanje otežujejo izredno slabe razmere, zaradi česar je omejeno tudi iskanje iz zraka.

Oblasti so aktivirale tudi letalo obalne straže, opremljeno s posebno opremo, ki omogoča "lociranje predmetov in ljudi brez vidnih pogojev".

"Vključeni smo v iskanje pogrešanega letala družbe Bering Air," so sporočili iz prostovoljne gasilske enote Nome. "Aktivno iščemo tudi v okolici Bele gore. Zaradi vremena in vidljivosti smo trenutno omejeni z iskanjem v zraku."

V iskalno akcijo je vključena tudi Nacionalna garda.

Oblasti so še navedle, da je bil zadnji pogovor s pilotom, ko je kontroli zračnega prometa Anchorage povedal, da čaka na sprostitev vzletno-pristajalne steze.

Incident se je zgodil manj kot dva tedna po tem, ko je na letalu družbe American Airlines nad reko Potomac v Washingtonu DC ob trčenju s helikopterjem vojske Black Hawk umrlo 67 ljudi. Na obeh poletih preživelih ni bilo.

🚨#BREAKING: Search underway after a Bering Air flight carrying 10 passengers has gone missing



📌#Nome | #Alaska



At this time Emergency crews in Nome, Alaska, are urgently searching for a missing aircraft. The Bering Air Cessna 208B Grand Caravan EX, registration number… pic.twitter.com/mrg7kfLQ8i