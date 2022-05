Nova tragedija v Himalaji

"Zaradi izčrpanosti je bil počasnejši od drugih. Ni mogel nadaljevati in se je zgrudil," je za AFP povedal Niveš Karki iz ekspedicijskega podjetja Pioneer Adventure.

An Indian climber Narayanan Iyer, 52, dies at an altitude of 8,200 meters on the way to the Kanchenjunga summit on Thursday evening https://t.co/7sTrzlQedn