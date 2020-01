Največji športni zaslužkar zadnjega desetletja je ...

Po podatkih iz specializirane boksarske spletne strani Compubox je imel Mayweather v tem desetletju deset dvobojev - dobil je vseh deset, dva z nokavtom, skupno pa je podelil 1833 udarcev.

"Money" je nazadnje nastopil 2017, ko je v Las Vegasu premagal zvezdnika mešanih borilnih veščin Conorja McGregorja. To je bila njegova 50. zmaga v prav toliko dvobojih.

Mayweather je v karieri zaslužil več kot milijardo dolarjev, kar je doslej uspelo le še dvema športnikoma - košarkarju Michaelu Jordanu in golfistu Tigerju Woodsu.

