Na zvezi šokirani nad izjavami komentatorjev, sledila je ostra reakcija

Komentatorja sta se neprestano pritoževala nad dejstvom, da na svetovnem prvenstvu v umetnostnem drsanju (zaradi sankcij proti Rusiji) ni ruskih tekmovalcev, ki v ženski konkurenci in konkurenci plesnih parov spadajo v sam vrh, in prostodušno priznala, da zadnje čase ne spremljata razvoja v drsanju, zato ne vesta, kateri element je bil pravkar izveden.

Norčevala sta se tudi iz teže 16-letne drsalke, sodu pa je izbil dno stavek, s katerim je Reed, najverjetneje prepričan, da je mikrofon ugasnjen in da bo njegovo izjavo slišal zgolj sokomentator v kabini, nekdanjo drsalko, Kanadčanko Meagan Duhamel, označil za k**** iz Kanade, kolega v komentatorski kabini pa mu je z glasnim smehom pritrdil.

Prav Duhamelova, nekdanja drsalka, ki je nastopala v paru z Ericom Radfordom, dvakratna svetovna prvakinja med športnimi pari in dobitnica zlate olimpijske medalje na ekipni tekmi v Pjongčangu leta 2018, je bila v zadnjih dneh ena njunih najbolj ostrih kritikov, kar je bil najverjetneje tudi razlog za grobo izjavo.

Na Mednarodni drsalni zvezi najostreje obsodili neprimerno komentiranje

Na Mednarodni drsalni zvezi so se nemudoma odzvali na dogajanje in najostreje obsodili izjave komentatorjev ter ju suspendirali. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so šokirani nad besedami komentatorjev, ki nikakor ne odražajo stališča zveze.

"Najostreje obsojamo vse izjave, ki so diskriminatorne in kakorkoli škodljive," so zapisali in napovedali, da je sodelovanje s komentatorjema končano. Napovedali so interno preiskavo, Duhamelovi pa so se že iskreno opravičili.

Drsalki, ki je dogajanje na svetovnem prvenstvu kot strokovna komentatorka komentirala za televizijski kanal CBS, se je opravičil tudi Reed, "avtor" neprimerne izjave.