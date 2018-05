... leta 2000 je na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki v Bremnu svojo prvo zlato kolajno osvojil Mitja Petkovšek. Vajo na bradlji je začel dobro, v nadaljevanju še stopnjeval ritem in se pri doskoku le rahlo zamajal. Čeprav je moral na orodje še en tekmovalec, so mu tekmeci že čestitali, saj življenjske vaje Petkovška ni bilo mogoče preseči.

Prejel je oceno 9,800 in ugnal vso konkurenco ter po Miru Cerarju in Aljažu Peganu postal tretji evropski prvak iz Slovenije. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila branilec naslova Rus Aleksej Bondarenko in Belorus Ivan Ivankov. Petkovšek je bil zatem še trikrat zlat na EP (2006, 2007, 2008) in dvakrat na SP (2005, 2007) – vselej na bradlji.

Slovenski uspeh je tisti dan s tretjim mestom na drogu dopolnil Pegan.

Zgodilo se je še …

Leta 1958 je nogometni klub Real Madrid v finalu pokala državnih prvakov (kasneje liga prvakov) v Bruslju pred 67 tisoč navijači na štadionu Heysel s 3:2 premagal italijanski Milan.

Leta 1969 je nogometni klub Milan v finalu pokala državnih prvakov (pozneje liga prvakov) s 4:1 premagal Ajax Amsterdam na štadionu Santiaga Bernabea v Madridu pred 31 tisoč navijači.

Leta 1975 je nogometni klub Bayern München v finalu pokala državnih prvakov (kasneje liga prvakov) z 2:0 premagal angleški Leeds na štadionu Park Princev v Parizu pred 50 tisoč navijači.

Leta 1976 je nekdanji nogometaš Danilo Popivoda za Eintracht Braunschweig zabil gol v 88. minuti gostujoče tekme pri RW Essenu v nemški Bundesligi in postavil končni izid 2:2.

Leta 1980 je angleški Nottingham Forest v finalu pokala državnih prvakov (pozneje liga prvakov) z 1:0 premagal nemški HSV na štadionu Santiago Bernabeu v Madridu in prišel do prvega evropskega naslova v zgodovini kluba.

Leta 1983 se je rodil smučarski skakalec Jernej Damjan. Na posamičnih tekmah je v karieri dosegel eno zmago, v vitrine pa pospravil tri bronasta odličja s svetovnih prvenstev – vse na ekipnih tekmah.

Leta 1997 je Borussia Dortmund v finalu lige prvakov na Olimpijskem štadionu v Münchnu s 3:1 premagala Juventus in osvojila naslov evropskega prvaka.

Leta 2000 je na prijateljski nogometni tekmi proti Franciji v Zagrebu (0:2) zadnjič za Hrvaško nastopil legendarni vratar Dražen Ladić, ki je s 'kockastimi' nastopil tudi na svetovnem prvenstvu 1998, na katerem so osvojili bron. Skupaj je zbral 59 reprezentančnih nastopov. Na isti tekmi se je od izbrane vrste poslovil tudi vezist Aljoša Asanovič, ki je zbral 62 tekem in tri gole.

Leta 2003 so si nogometaši Maribora Pivovarne Laško krog pred koncem domačega prvenstva priigrali neulovljive štiri točke prednosti, kar je pomenilo sedmi zaporedni naslov državnih prvakov za Mariborčane.

Leta 2003 je odlični kanadski hokejist Patrick Roy naznanil konec NHL-kariere.

Leta 2003 je Milan v italijanskem finalu lige prvakov premagal torinski Juventus po strelih z bele točke s 3:2 (po rednem delu je bilo 0:0).

Leta 2006 je pri 86. letih umrl norveški smučarski skakalec Thorleif Schjelderup.

Leta 2011 so nogometaši Barcelone v finalu lige prvakov v Londonu s 3:1 premagali Manchester United.

Rodili so se:

1938 – nekdanji ameriški košarkar Jerry "Mr. Clutch" West

1943 – nekdanji kanadski hokejist Terry Crisp

1953 – nekdanji kanadski hokejist Pierre Gauthier

1955 – nekdanji ameriški hokejist Mark Howe

1964 – pokojni ameriški košarkar Armen Gilliam

1967 – nekdanji ameriški košarkar Glen Rice

1972 – nekdanji brazilski nogometaš Doriva

1972 – nekdanji nizozemski kolesar Michael Boogerd

1974 – nekdanji nemški nogometaš Hans-Jörg Butt

1980 – španski nogometaš Migel Perez

1983 – smučarski skakalec Jernej Damjan

1983 – nogometaš Darijan Matić

1986 – francoski nogometaš Charles N'Zogbia

1988 – kanadski hokejist David Perron

1990 – angleški nogometaš Kyle Walker

1991 – francoski nogometaš Alexandre Lacazette

1994 – angleški nogometaš John Stones