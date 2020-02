Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1979 se je rodil Primož Peterka, nekdanji vrhunski smučarski skakalec. Peterka je v sezonah 1996/97 in 1997/98 zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala. Nekdanji skakalec iz Moravč je v svoji karieri v svetovnem pokalu dosegel 15 zmag. Prvič je zmagal 1996 v Zakopanah, nazadnje pa je na najvišji stopnički stal leta 2003 v Garmisch-Partenkirchnu. Medaljo ima tudi z olimpijskih iger in svetovnega prvenstva. Leta 2011 je pri 32 letih končal svojo športno pot. Primož Peterka je tudi po karieri ostal v skokih kot trener.

... leta 1999 se je rodil odlični slovenski košarkar Luka Dončić, ki je pred leti navduševal v dresu Reala iz Madrida, zdaj pa je med glavnimi zvezdniki ekipe Dallas Mavericks v ligi NBA.

Zgodilo se je …

Leta 2008 je Zlatan Ljubijankič zabil prvenec za belgijski Gent, ki je pred domačimi navijači v četrtfinalu pokala premagal Kortrijk s 4:0 in izničil zaostanek s prve tekme (0:4). Ljubljančan je v 90. minuti zabil zadnji in odločilni zadetek na tekmi in soigralce popeljal v polfinale.

Leta 2006 je Slovenija igrala prijateljsko tekmo proti Cipru v Larnaki in pod vodstvom Branka Oblaka zmagala z 1:0. Edini gol je v 85. minuti zabil Zlatan Ljubijankič, ki se je med strelce vpisal ob debiju le 22 minut za tem, ko je vstopil v igro. Na tej tekmi so v izbrani vrsti debitirali Valter Birsa, Dalibor Stevanovič, Bojan Jokič in Milivoje Novakovič.

Leta 2001 je Slovenija pod vodstvom Srečka Katanca v Kopru pred štiri tisoč navijači na prijateljski tekmi gostila Urugvaj in izgubila z 0:2. Najlepšo priložnost za gol je imel Sebastjan Cimerotič, ki je zatresel vratnico.

Leta 2000 je evropska nogometna zveza Uefa objavila, da bo vsak igralec, ki bo med tekmo proslavil zadetek z dvigom majice, s čimer bo razkril sporočilo, napisano v komercialne ali politične namene, takoj kaznovan z rumenim kartonom, njegov primer pa bo nato obravnaval še disciplinski odbor zveze Uefa.

Leta 1998 je Egipt v finalu afriškega pokala z 2:0 premagal Južno Afriko in postal afriški prvak.

Rodili so se …

1940 – nekdanji hrvaški nogometaš Zorislav Srebrić

1940 – nekdanji dirkač Mario Andretti

1942 – nekdanji italijanski nogometaš Dino Zoff

1944 – nekdanji nemški vratar Sepp Maier

1954 – nekdanji hrvaški nogometaš Branko Ivanković

1957 – nekdanji belgijski nogometaš Jan Ceulemans

1966 – nekdanji portugalski nogometaš Paulo Futre

1971 – nekdanji slovenski nogometaš Ante Šimundža

1973 – nekdanji hokejist Eric Lindros

1978 – nekdanji avstrijski smučar Benjamin Raich

1979 – hrvaški teniški igralec Ivo Karlović

1979 – nekdanji slovenski smučarski skakalec Primož Peterka

1985 – srbska teniška igralka Jelena Janković