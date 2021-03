Leta 1956 se je v letalski bazi Travis v Kaliforniji rodil Willie Banks, eden najboljših tekmovalcev v troskoku v ameriški zgodovini, ki je bil svetovni rekorder v tej atletski disciplini polnih deset let. Po maturi je Banks odšel na univerzo UCLA, na prvenstvih NCAA pa je bil v svoji disciplini dvakrat študentski viceprvak.

Vrhunec svoje atletske kariere je doživel 16. junija 1985, ko je na vsedržavnem prvenstvu v Indianapolisu v troskoku pristal pri daljavi 17,79 metra in tako za osem centimetrov izboljšal prejšnji svetovni rekord Brazilca Carlosa de Oliveire. V soglasnem izboru ameriškega olimpijskega komiteja in športne revije Track & Field News je bil izbran za atleta leta 1985, v letu 1999 pa so njegovo ime vpisali med izbrance v Ameriški atletski dvorani slave.

Zgodilo se je še:

Leta 1917 je bila v ligi NHL odigrana prva tekma med Toronto Arena in Montreal Canadiens. Toronto je zmagal s 7:3.

Leta 1978 se je rodil eden najboljših afriških nogometašev vseh časov Didier Drogba. Dolgoletni reprezentant Slonokoščene obale in idol nacije je največji klubski uspeh dosegel s Chelseajem, s katerim je osvojil ligo prvakov.

Leta 1997 so košarkarji Smelta Olimpije v drugem srečanju osmine finala evropske lige doma premagali zagrebško Cibono z 69:66. S tem so Ljubljančani izenačili izid v zmagah na 1:1. Nato so po hudi drami dobili tretjo tekmo v Zagrebu, pozneje pa se uvrstili na final four v Rim, kjer so osvojili tretje mesto.

Leta 1998 je bil slovenski smučarski skakalec Primož Peterka najboljši na tekmi svetovnega pokala v Falunu na Švedskem. To je bila njegova 12. zmaga v svetovnem pokalu.

Leta 2005 je ruski šahist Gari Kasparov, prvi na svetovni šahovski lestvici od leta 1984 in eden najboljših igralcev te miselne igre vseh časov, napovedal slovo od poklicnega šaha.

Leta 2007 je blejski Autocommerce dosegel največji uspeh slovenske klubske odbojke. V Modeni je osvojil Pokal Top teams in postal peto slovensko moštvo z evropskim naslovom v vseh športih.

Leta 2009 sta se uradno ločila dolgoletni šef formule 1 Bernie Ecclestone in njegova žena Slavica.

Leta 2016 je v 79. letu umrla nekdanja romunska skakalka v višino, dvakratna olimpijska prvakinja in svetovna rekorderka Iolanda Balas.

Leta 2020 je Atletico v osmini finala na krilih odličnih obramb Jana Oblaka na Anfieldu premagal Liverpool (3:2) in izločil branilce evropskega naslova.

Rodili so se:

1959 nekdanja nemška alpska smučarka Maria Epple

1961 nekdanji slovenski hokejist Dušan Lepša

1970 nekdanja slovenska atletinja Ksenija Predikaka

1976 nekdanji danski nogometaš Thomas Gravesen

1978 nekdanji slovenski hokejist Gaber Glavič

1978 nekdanji nogometaš iz Slonokoščene obale Didier Drogba

1979 nekdanja slovenska atletinja Sonja Roman

1979 nekdanji ameriški košarkar Elton Brand

1980 slovenska triatlonka Mateja Šimic

1980 slovenska gorska kolesarka Blaža Klemenčič

1983 slovaški kanuist Alexander Slafkovsky

1986 švicarski smučarski tekač Dario Cologna

1990 slovenski košarkar Simo Atanacković

1991 italijanski nogometaš Alessandro Florenzi

1993 ameriški košarkar Anthony Davis

1994 škotski nogometaš Andrew Robertson

1994 belgijski kolesar Tiesj Benoot

1994 nemška biatlonka Franziska Preuss

1994 južnoafriški ragbist Handre Polland

1994 nemška igralka namiznega tenisa Petrissa Solja

1997 kanadski hokejist Travis Konecny

1997 kitajska igralka badmintona Li Yinhui

1998 slovenski igralec badmintona Rok Jerčinović