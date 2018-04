… leta 2001 se je na štadionu Ellis Park v južnoafriškem Johannesburgu zgodila velika tragedija, na katero se v JAR spomnijo vsakega 11. aprila. Na derbiju južnoafriškega nogometnega prvenstva med Kaizer Chiefs in Orlando Pirates je v stampedu umrlo 43 ljudi, več kot 150 je bilo ranjenih.

Več tisoč navijačev (prodali naj bi krepko preveliko število vstopnic) je ostalo pred zaprtimi vrati razprodanega štadiona, ta je sprejel 62 tisoč gledalcev. Ljudje – poročali so o skoraj 30 tisoč navijačih, ki naj bi hoteli vstopiti na štadion – so poskušali na prepolno prizorišče derbija priti prek ograj in zaprtih vrat. Ko so na več mestih prebili blokade, varnostniki njihovega vdora na tribune niso mogli preprečiti.

V pravem stampedu je umrlo 43 ljudi, 29 od njih je že pred štadionom. Kljub kaosu naj bi dvoboj med velikima južnoafriškima rivaloma prekinili izjemno pozno, šele deset minut zatem, ko so s štadiona odnesli prvo truplo.

Tragedija na Ellis Park štadionu še danes velja za največjo tragedijo južnoafriškega športa.

Zgodilo se je še …

Leta 1970 se je rodil nekdanji slovenski hokejist Tomaž Vnuk, ki je zaznamoval tako slovensko klubsko sceno kot reprezentančno. Sedemkrat je bil slovenski državni prvak, lahko pa se pohvali tudi z naslovom evropskega prvaka. Leta 1998 mu je to uspelo s Feldkirchom, takrat sta bila z Nikom Zupančičem edina Slovenca v avstrijskem moštvu, ki mu je uspel velik podvig.

Leta 1989 je v severnoameriški hokejski ligi vratar Philadelphie Ron Hextall postal prvi čuvaj mreže, ki je v končnici dosegel zadetek. Philadelphia Flyers so na tej tekmi Washington Capitals premagali z 8:5.

Leta 2001 je nogometna reprezentanca Avstralije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2002 v Coffs Harbouru premagala Ameriško Samoo z 31:0, kar je najvišja zmaga katerekoli izmed reprezentanc doslej.

Leta 2003 so pri košarkarskem klubu lige NBA upokojili številko 23 Michaela Jordana in postali prvi klub, ki je upokojil številko igralca, ki zanje ni nikoli zaigral.

Leta 2005 je v 98. letu starosti umrl francoski nogometaš Lucien Laurent, ki se je v zgodovino vpisal z golom 13. julija 1930 na tekmi ob odprtju prvega svetovnega prvenstva proti Mehiki. Zadel je v 19. minuti in postal prvi nogometaš, ki se je med strelce vpisal na mondialu. V izbrani vrsti je skupaj zbral 10 tekem in zabil dva gola.

Leta 2005 je nekdanji telovadec Mitja Petkovšek na tekmi svetovnega pokala v Sao Paulu osvojil jubilejno deseto zmago na bradlji.

Rodili so se:

1955 – nekdanji ameriški košarkar Micheal Ray Richardson

1957 – nekdanji kanadski hokejist Richard Sévigny

1960 – nekdanji nogometaš Marko Elsner

1963 – nekdanji poljski nogometaš Waldemar Fornalik

1963 – nekdanja avstralska teniška igralka Elizabeth Smylie

1969 – nekdanji švicarski alpski smučar Michael von Grünigen

1970 – nekdanji kanadski hokejist Trevor Linden

1974 – nekdanji španski teniški igralec Àlex Corretja

1979 – nekdanji angleški nogometaš Malcolm Christie

1980 – nekdanji ameriški igralec bejzbola Mark Teixeira

1981 – kanadski hokejist Alexandre Burrows

1984 – francoski rokometaš Nikola Karabatić

1990 – južnoafriški nogometaš Thulani Serero

1991 – španski nogometaš Thiago Alcântara