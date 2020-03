… leta 2000 je nogometaš z največ nastopi za nemško reprezentanco, Lothar Matthäus, v dresu münchenskega Bayerna proti Stuttgartu odigral zadnjo tekmo v Bundesligi. V celotni karieri je Matthäus v najvišji nemški ligi odigral 464 prvenstvenih in 59 pokalnih tekem, sploh vseh poklicnih klubskih nastopov v raznih tekmovanjih pa se je nabralo 778.

Če temu prištejemo še 150 iger za A-reprezentanco, štiri za B-moštvo in 15 za mladince, je Lothar Matthäus v celoti odigral kar 947 uradnih nogometnih tekem.

Zgodilo se je še ...

Leta 1964 je v Singapurju na prijateljski tekmi proti domači reprezentanci pri zmagi s 3:1 prvič za Japonsko nastopil Kunishige Kamamoto, s 55 goli na 61 nastopih drugi najboljši strelec v zgodovini japonske reprezentance. Že na prvi tekmi se je vpisal med strelce.

Leta 1968 je Jean Beliveau postal drugi hokejist v ligi NHL, ki mu je uspelo doseči tisoč točk.

Leta 1989 je Portugalska v Riadu v finalu svetovnega prvenstva do 20 let osvojila naslov prvakov, potem ko je premagala Nigerijo z 2:0.

Leta 1993 je na tekmi proti Boliviji v Asuncionu (1:0) prvič za reprezentanco zaigral Celso Rafael Ayala, s 85 tekmami in šestimi goli tretji na večni lestvici števila tekem v reprezentanci Paragvaja.

Leta 2005 je po srčni operaciji v bolnišnici belgijskega mesta Aalst, star 77 let, umrl Rinus Michels, nekdanji nizozemski nogometaš in kasnejši proslavljeni klubski in reprezentančni trener. Pripisujejo mu zasluge za izum tako imenovanega totalnega nogometa v 70. letih, ko je z amsterdamskim Ajaxom osvojil tri zaporedne evropske naslove, izbrano vrsto Nizozemske pa pripeljal do finala svetovnega prvenstva v Münchnu 1974. Z njo je leta 1988 v Nemčiji osvojil tudi naslov evropskih nogometnih prvakov.

Leta 2018 slovenski deskar Tim Mastnak na paralelnem veleslalomu svetovnega pokala v Kayseriju dosegel do takrat uspeh kariere, potem ko je v malem finalu premagal kolega Roka Marguča in zasedel tretje mesto. Pred tem je bil najvišje na četrtem mestu.



Leta 2019 je slovenski motokrosist Tim Gajser (Honda) sezono serije MXGP v patagonijskem Neuquenu na VN Argentine odprl z drugim mestom.

Rodili so se ...

1936 – nekdanji dirkač formule 1 Jim Clark

1943 – nekdanji brazilski nogometaš Dada Maravilha

1953 – nekdanji brazilski nogometaš Zico

1953 – nekdanji irski nogometaš Brian Kerr

1956 – nekdanji madžarski nogometaš Boniek Zbigniew

1965 – nekdanji srbski nogometaš Dragan Stojković - Piksi

1967 – nekdanji izraelski nogometaš Ofer Mizhari

1968 – nekdanji švicarski nogometaš Jörg Stiel

1975 – nekdanji slovenski nogometaš Črtomir Gojkovič

1975 – nekdanji slovenski nogometaš Boštjan Žiberna

1976 – nekdanji belgijski nogometaš Joos Valgearen

1984 – slovenski nogometaš Damjan Frajdl

1985 – nekdanji slovenski nogometaš Darko Topič