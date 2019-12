Križaj pripravil prav posebno darilo za Katarino Čas #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Katarina Čas o vlogi in pomembnosti športa in športnikov:

Igralka Katarina Čas, ki je bila včeraj zvečer na prireditvi Športnik leta ena od podeljevalcev nagrad najboljšim, je na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma priznala, da je kot majhna deklica ponaredila podpis Bojana Križaja.

Ker je bila njegova velika oboževalka, tako kot je bila v 80. letih prejšnjega stoletja to večina Slovenk in Slovencev, je po tekmi v Kranjski Gori, ki jo je obiskala skupaj z dedkom in babico, žal pa ostala brez tako želenega avtograma Bojana Križaja, tega enostavno ponaredila.

"Z velikimi tiskanimi črkami sem napisala Katarini, Bojan Križaj," je razlagala zbranim na slovesni prireditvi, "vse skupaj pa ponosno pokazala svoji prijateljici Mojci. Ko me je ta vprašala, zakaj se je podpisal z velikimi tiskanimi črkami, sem izstrelila, da seveda zato, ker ve, da sem otrok in da bom le tako znala prebrati."

A zgodba se tu še ne konča. Na RTV Slovenija so poskrbeli za prvovrstno presenečenje. Nekdanjega smučarja Bojana Križaja so prosili za avtogram, ga posneli med podpisovanjem, nato pa presenečeni igralki, ki jo trenutno lahko spremljate v celovečernem filmu Metoda Pevca z naslovom Jaz sem Frenk, izročili njegov uokvirjeni avtogram.

Posrečena domislila je tudi pri občinstvu v Gallusovi dvorani naletela na topel odziv.