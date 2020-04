Kako bo majica slovitega Maradone pomagala ljudem v stiski?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Majico slavnega nogometaša Diega Maradone so na dražbi v Italiji prodali za 55 tisoč evrov, denar pa bo namenjen za pomoč ljudem, ki so jih prizadeli omejevalni ukrepi zaradi pandemije novega koronavirusa. Majico je dal na dražbo nekdanji igralec Ciro Ferrara, ki je v Napoliju igral z legendarnim Argentincem.

Ciro Ferrara je za Italijo debitiral na prijateljski tekmi proti Argentini Diega Maradone, ki mu je majico podaril junija 1987. Maradona in Ferrara sta bila soigralca v vrstah Napolija, s katerim sta osvojila italijansko prvenstvo, serie A, v letih 1987 in 1990 ter pokal Uefe leta 1989.

"Ciro Ferrara, skupaj sva dobila še eno tekmo. Verjetno najpomembnejšo med vsemi. Zmagala sva skupaj, kot ponavadi," je na Facebooku zapisal Maradona.

Tekma je bila odigrana 10. junija 1987 v Zürichu. Italija je zmagala s 3:1, Maradona je dosegel edini zadetek za Argentino. Po koncu tekme je svojemu soigralcu iz Napolija ob njegovem debiju za reprezentanco Italije podaril majico.

El pibe de oro oziroma zlati deček je nosil dres s številko 10 kot kapetan sinjemodrih. Ferrara je imel takrat šele 20 let.

Iz objave je razvidno, da je bilo na dražbi zbranih skupno 85 tisoč evrov. Poleg dresa Maradone je bilo na dražbi še 26 podpisanih nogometnih majic, ki so jih podarili italijanski nogometaši.

Z zbranim denarjem bodo pomagali pri nakupu osnovnih potrebščin Neapeljčanom, ki so se znašli v hudi stiski zaradi zaustavitve vseh dejavnosti zaradi pandemije.

Dobrodelno dražbo prek spletne strani charitystars je izpeljala fundacija Cannavaro Ferrara, ki jo je leta 2005 ustanovil Ciro Ferrara skupaj z bratoma Fabiem in Paolom Cannavarom, ki sta bila prav tako rojena v Neaplju.

"Dragi Ciro, prijatelj, zvesti sopotnik. Še danes se spominjam tvojega prvenca za reprezentanco. Kako prikladno, ravno proti meni in moji Argentini. Veseli me, da lahko dres, ki sem ti ga podaril pred 33 leti, danes pomaga ljudem v stiski. Neapelj in Neapeljčani, moj drugi dom, moji ljudje," je zapisal Maradona na začetku dražbe.