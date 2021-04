Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je nocoj na zahtevo poslanske skupine Socialnih demokratov srečal z vprašanjem, ali je odnos države do vrhunskega športa v času epidemije mačehovski. Državni sekretar Marjan Dolinšek je prepričan, da vlada ni pozabila na šport in da je športu pomagala pri blažitvi posledic pandemije.

Tej temi so se poslanke in poslanci posvetili po zelo živahni peturni razpravi o slabšanju gibalnih sposobnosti in naraščanju debelosti otrok ter posledicah epidemije za slovenski šport.

Zahtevo za obravnavo razmer, v katerih se je znašel vrhunski šport v času pandemije novega koronavirusa, je poslanska skupina opozicijske SD vložila ob nedavnem delnem zaprtju javnega življenja.

Na za šport povsem nesprejemljive vladne ukrepe, ko so se začasno ustavile vse lige na državni ravni, so v odprtem pismu opozorili vodilni slovenski nogometni klubi ter predstavniki tekmovanj pod okriljem hokejske, košarkarske, odbojkarske in rokometne zveze.

"Da je epidemija globoko zarezala tudi v slovenski šport, ni nobenega dvoma. Medtem ko so v drugih panogah odpirali dejavnosti, so športna igrišča, prizorišča in dvorane dolgo samevali," je v imenu predlagateljev dejal Matjaž Nemec, ki je slikovito ponazoril, kako naj se do športa v prihodnje ne bi več postopalo.

"Zapiranje se je odvijalo na način, da se je poklicni šport selil v ilegalo. Ekipe so se bile prisiljene seliti na priprave v tujino, s čimer smo izgubljali tudi ekonomsko priložnost," je še omenil Nemec.

Športna sfera utrpela velike finančne izgube

Podlaga za razpravo so bili zaskrbljeni pozivi iz športne sfere, ki je utrpela velike finančne izgube zaradi pandemije in zaprtja dejavnosti.

Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Blaž Perko je na podlagi poizvedbe med 293 športnimi organizacijami na seji odbora predstavil podatke, po katerih izpad sredstev zaradi epidemije in nezmožnosti opravljanja dejavnosti znaša 18 milijonov evrov zaradi izpada sponzorstva, donacij, prodaje vstopnic, odpovedi športnih dogodkov in vadnin.

Perko se je zavzel za stalno koordinacijo, da bi vse morebitne prihodnje ukrepe zapiranja vlada obravnavala celostno skupaj s športom.

Parlamentarnemu odboru so predlagali v sprejetje tri sklepe, a s šestimi glasovi za in osmimi proti niso bili sprejeti. Med drugim so predlagali, da se pozove ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da zagotovi kritje izpada prihodkov in stroškov, povezanih s protikoronskimi ukrepi, ki jih imajo slovenske športne organizacije, ter da bi spremembe na področju izvajanja športnih programov v prihodnje predhodno uskladili s predstavniki slovenskega športa.

Iva Dimic je v svojem izvajanju zavrnila osnovno sporočilo sklica seje: "Ni res, da vlada nima afinitete do športa." Foto: STA

Dolinšek: Vlada je prisluhnila športu

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Marjan Dolinšek se ne more strinjati s trditvami, da je vlada zanemarila slovenski šport, ker to ne drži. "Vlada je na sredini seji sprostila ukrepe tudi na področju športa, tudi za športnike, mlajše od 15, vsi lahko trenirajo, seveda ob upoštevanju protokolov in ukrepov NIJZ."

Vlada je prisluhnila športu, s konkretno finančno pomočjo in nadomestilom za izpad dohodkov ter oprostitvami najemnin, s sofinanciranjem osnovne zaščitne opreme ter povračilom za nakup testov za testiranje na virus sars-cov 2, je omenil.

"Pavšalno reči, da se ni nič naredilo ... se postavlja vprašanje, kaj se je delalo par let nazaj," je še dejal Dolinšek, ki se je zavzel za dolgoročno vzdržnost financiranja športa, tudi po koncu epidemije.

Predsednica odbora iz vrst koalicijske NSi Iva Dimic je v svojem izvajanju zavrnila osnovno sporočilo sklica seje: "Ni res, da vlada nima afinitete do športa."

Spomnila pa je, da je stranka NSi leta 2018 pripravila predlog za davčne olajšave majhnim podjetjem, ki bi donirala majhnim športnim društvom, ki delujejo v javnem interesu, pa za omenjeni predlog s strani takratne koalicije ni bilo razumevanja. To področje nameravajo rešiti v prihajajočem zakonu o dohodnini, je napovedala.

Na trenutke polemična razprava je bila tudi v znamenju aktualnih razmerij med opozicijo in koalicijo v zvezi z zastopanostjo nepovezanih poslancev v odborih.

Na koncu je odbor na predlog koalicije in s podporo opozicije, soglasno s 14 glasovi za, ministrstvo pozval, da pripravi analizo obstoječega stanja v športu in jo predstavi odboru ter da začne pripravo resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2024 - 2033.

