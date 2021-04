Slovenija ima svojo olimpijsko baklo

Na Ravnah na Koroškem so danes predstavili slovensko baklo za olimpijske igre v Tokiu, je sporočil Olimpijski komite Slovenije (OKS). Izdelek jeklarne SIJ Metal Ravne bo 81 dni potoval po Sloveniji in ogreval vzdušje pred poletnimi igrami na Japonskem.

"Ta bakla je priklon jeklarstvu v Mežiški dolini, ki ima že večstoletno zgodovino in tradicijo. V družbah Skupine SIJ to tradicijo uspešno nadaljujemo. V najboljših stvareh na svetu je Sijevo jeklo. Z njim smo oplemenitili tudi slovensko baklo," je direktor družbe Borut Urnaut utemeljil odločitev za izdelavo posebne bakle.

Ena od ambasadork bo nekdanja vrhunska smučarska tekačica in olimpijka Petra Majdič. "Jeklena volja, ki jo nosimo v sebi, je edino zagotovilo, da dosežemo svoje cilje, da postanemo najboljši. Prebudimo to jekleno voljo v sebi! Naj se pot slovenske bakle začne," je baklo na pot pospremila Majdičeva.

"Naj se pot slovenske bakle začne," je baklo na pot pospremila Majdičeva. Foto: Dobran Laznik

Na poti po Sloveniji, načrtujejo jo po vseh 212 občinah, pa bo baklo spremljala še ena ambasadorka, judoistka Urška Žolnir Jugovar. "Želim si, da duh te bakle prenesemo v vsak slovenski dom, da Slovenijo navda z jekleno voljo, z vztrajnostjo in da postane tudi dodatna motivacijska popotnica našim olimpijcem v Tokiu," je pojasnila dobitnica zlate olimpijske medalje iz Londona 2012.

Slovenska bakla za olimpijske igre Tokio 2020 je izdelana iz recikliranega jekla v kombinaciji z lesom. Kot so jo predstavili na OKS, je simbol trdnosti, modrosti, povezovanja in upanja. Oblika in izbor materialov pa imata tudi simboliko: reciklirano nerjavno jeklo kot simbol trdnosti in trajnosti ter bukov les kot simbol modrosti in samozavesti, plamenico zaključuje jeklena krona v silhueti Triglava. Ročaj iz bukovega lesa objema pet olimpijskih krogov iz jekla, so simbolni pomen slovenske plamenice opisali pri slovenski krovni olimpijski organizaciji.

"Iz srca formalno sprejemam tole čudovito baklo in tudi jekleno zapestnico, ki bo za vse nosilce bakle po državi nek simbol enotnosti. Upam, da bo to signal za enotnost tudi kasneje, ne zgolj v teh 81 dneh poti te bakle. Pri športnikih je nadvse pomembna tudi jeklena volja, ki jo v sebi nosi ta plamenica. Srečno," pa je baklo na pot pospremil predsednik OKS Bogdan Gabrovec.

