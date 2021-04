Zakaj slovenski olimpijci še vedno čakajo na cepljenje?

Na Olimpijski komite Slovenije (OKS) je 30. marca prišel poziv ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), naj OKS v sodelovanju s paraolimpijskim komitejem pripravi seznam športnikov za cepljenje pred poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu in to uskladi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

Konec marca so udeležence olimpijskih in paraolimpijskih iger v skladu s takratno novo vladno strategijo cepljenja premestili v drugo prednostno skupino za cepljenje, v kateri so tudi diplomati, slovenska vojska na mirovnih misijah, policija in druge podobne službe, zato so na OKS pričakovali, da se bo cepljenje začelo takoj.

Blaž Perko iz OKS: "Seznam športnikov smo nemudoma posredovali NIJZ, vendar slovenski olimpijci še vedno čakajo na začetek cepljenja." Foto: Vid Ponikvar

Perko iz OKS: Seznam športnikov smo predali NIJZ, a olimpijci še vedno čakajo

Kot je danes za STA pojasnil Blaž Perko, so omenjeni seznam športnikov nemudoma posredovali NIJZ, vendar slovenski olimpijci še vedno čakajo na začetek cepljenja.

"Na poziv smo odgovorili v kratkem času in se obenem tudi uskladili z UKC Ljubljana, kjer naj bi bilo zbirno mesto za cepljenje olimpijske reprezentance. Ob tem smo športnikom dali tudi možnost, da se z našim potrdilom cepijo prek osebnega zdravnika," je dejal Perko.

Težava je nastala zaradi cepiva podjetja Johnson & Johnson, ki ostaja v karantenskem skladišču

Dodal je, da se je zgodil zaplet, saj naj bi sprva olimpijce, tudi zaradi časovne stiske v pripravah na poletne igre - slovesno odprtje je že 23. julija -, cepili s cepivom ameriškega proizvajalca Johnson & Johnson, pri katerem je za zaščito proti novemu koronavirusu dovolj le en odmerek.

Foto: Reuters

Glede tega cepiva, katerega prva pošiljka je sicer že prispela v Slovenijo, je minister za zdravje Janez Poklukar v Odmevih na TV Slovenija v četrtek pojasnil, da bo do končne razjasnitve morebitnih tveganj cepljenja s tem cepivom pošiljka ostala v karantenskem skladišču. Odločitev naj bi bila znana prihodnji četrtek.

A Perko dodaja, da novih informacij o morebitnem drugem cepivu za olimpijce - glede na 12-tedenski razmik pri cepljenju s cepivom AstraZenece ta ne pride več v poštev, razmišlja generalni sekretar - za zdaj še niso prejeli.

Prav tako še čakajo na odgovore NIJZ glede posredovanih vprašanj slovenskih olimpijcev o protokolu cepljenja, morebitnih stranskih učinkih, preboleli bolezni covid-19 in podobnem, ki so jih na NIJZ naslovili prejšnji teden.

Kdo je sploh že bil cepljen?

Tadej Pogačar je bil cepljen že v začetku leta, ko so za to poskrbeli v kolesarski ekipi UAE Emirates. "Po današnjih informacijah slovenski olimpijci, razen nekaj tistih, ki so zaposleni ali v vojski ali policiji, ter tistih, ki so jih cepili v tujih klubih (zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar je bil cepljen med prvimi, op. STA), še niso bili cepljeni," je še potrdil Perko.

Tudi v Avstraliji razmišljajo o čimprejšnjem cepljenju olimpijcev, da se bodo lahko v miru pripravili na tokijske igre. Medtem so v ZDA večino olimpijcev že cepili proti virusu sars-cov-2, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vlada skupaj z avstralskim olimpijskim komitejem preučuje predlog o prioritetnem cepljenju olimpijskih športnikov in spremljajočega osebja," je za domačo mrežo ABC dejal avstralski minister za šport Richard Colbeck.

Avstralija je ena od najuspešnejših držav na svetu pri omejevanju okužb z novim koronavirusom, saj je imela ob več kot 25-milijonskem prebivalstvu manj kot 30 tisoč primerov in 1.000 smrti zaradi covidne bolezni, že nekaj časa pa je praktično brez okužb. Glede cepljenja pa vse ne poteka po načrtih, piše AFP, za zdaj so na peti celini cepili milijon ljudi.

Prvi mož MOK: Cepljenje za olimpijce ni obvezno, je pa zelo zaželeno

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je sicer dejal, da cepljenje za športnike v Tokiu ni obvezno, je pa zelo zaželeno. Če bodo med igrami zboleli za boleznijo covid-19, jih lahko z iger tudi izključijo.