Italijani zmagovalci virtualnega evropskega nogometnega prvenstva

Predstavniki Italije so zmagovalci virtualnega evropskega nogometnega prvenstva, potem ko so v finalu s 3:1 premagali Srbijo. Tretje mesto so si razdelili Romuni in Francozi, prvi so v polfinalu z 1:2 izgubili proti Srbiji, Francozi pa z 0:2 proti Italiji.

Slednjo so zastopali štirje igralci, in sicer AlonsoGrayfox, Naples17x, Nicaldan in Genoa_Npk02.

V četrtfinalu so izpadli Španci, Nizozemci, Izraelci in Hrvati.

Finale so igrali na tri dobljene tekme, pred tem pa na vseh ravneh na dve.

V računalniški igri nogometa so sodelovali predstavniki vseh 55 članic Evropske nogometne zveze, po kvalifikacijskem delu pa je ta konec tedna potekal finalni, kjer pa ni Slovenije, ki je bila tretja v kvalifikacijski skupini.

Nagradni sklad za finaliste je bil 100.000 evrov, od tega je bilo 40.000 evrov namenjeno zmagovalni ekipi turnirja.

Preberite še: