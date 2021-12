Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Scensko postavitev odra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, na katerem je sinoči potekala slavnostna prireditev ob izboru športnik leta, so popestrili živopisani portreti nagrajencev, ki so delo nekdanje vrhunske košarkarice Danice Nane Guberinič.

Foto: STA

Foto: STA

Danico Nano Guberinič, ki je za prireditev Športnik leta izdelala serijo portretov vrhunskih športnikov v tehniki WPAP (ilustraciji portreta), smo ravno pred letom dni gostili v naši nedeljski rubriki Druga kariera, v kateri predstavljamo nove karierne poti nekdanjih vrhunskih športnikov.

Nekdanja igralka Olimpije in članica jugoslovanske reprezentance, s katero je osvojila naslov evropskih podprvakinj, se je po koncu igralske kariere deloma preživljala kot košarkarska trenerka, kar desetletje in pol pa je vodila lastno podjetje, ki se je ukvarjalo z veleprodajo igrač.

Danica Guberinič nekoč in danes. Foto: Osebni arhiv

Delo karikaturistke je tako že njena tretja kariera. Pravi, da je upokojenka, ki ima več kot dovolj časa za ukvarjanje s tovrstno vejo likovnega ustvarjanja.

"Ta želja je v meni tlela že zelo dolgo. A preprosto ni bilo pravega časa. Po upokojitvi sem opravila tečaj pri svetovno znanem karikaturistu Jasonu Seilerju ter domači tečaj risanja in slikanja. Nato me je potegnilo v to smer. Za zabavo. Še danes rišem predvsem za zabavo," pravi 66-letna Domžalčanka, ki si želi, da bi se za takšno umetniško ustvarjanje odločila že prej.

Foto: STA

Foto: STA

V pogovoru za Sportal je povedala, da ustvarja ob pogledu na fotografijo. Najraje se "zapiči" v izstopajočo lastnost posameznika in jo posebej izpostavi.

Ustvarila je že več kot pet tisoč slik, vedno pa se jih loteva na enak način. "Skico najprej narišem na papir, nato jo prenesem v računalnik, tam pa pozneje na veliki grafični tabli z elektronskim peresom ustvarjam vse do končnega izdelka." Pravi, da ne mine dan brez slikovnega ustvarjanja.

Generalni sekretar KZS Rašo Nesterović ob likovni podobi Luke Dončića, kot ga vidi nekdanja košarkarica Danica Guberinič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Foto: STA

"Vsak dan kaj ustvarim. Včasih tudi le za svojo dušo," pravi domžalska umetnica, ki je dodobra osvojila tudi računalniške tehnike in programe. Uporablja predvsem Sketchbook, Photoshop in CorelDraw.

Svoje umetnine objavlja na svoji spletni strani in družbenih omrežjih.

Preberite še: