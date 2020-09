Glavni obtoženec v aferi Aderlass izdajal imena svojih strank

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni preiskovalec Franz Schwarzenbacher z Dunaja je danes potrdil, da je zdravnik Mark S. sodeloval s preiskovalci in jim izdajal imena svojih strank. Schwarzenbacher je povedal, da je bil obtoženec na zaslišanjih zelo kooperativen in povedal stvari, "ki so pospešile preiskavo. Povedal nam je imena, ki nam pred tem niso bila znana."

Obtoženec se je po priprtju odločil za sodelovanje s policijo, da si zmanjša kazen na sodišču. Enako velja za eno njegovih pomočnic, ki je kot medicinska sestra pomagala pri prepovedanih transfuzijah krvi.

Mark S. se na sodišču zagovarja zaradi kar 150 dopinških prekrškov in povzročitve telesne poškodbe. Grozi mu večletna zaporna kazen in že prihodnji teden naj bi skupaj z odvetniki prebral izjavo, s katero si želi zmanjšati kazen.

V afero sta bila vpletena tudi slovenska kolesarja Borut Božič in Kristijan Koren, v zvezi z afero pa se pojavljajo namigi o dopingiranem še neimenovanem tretjem slovenskem kolesarju in vpletenosti športnega delavca iz Slovenije.

