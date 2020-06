Dnevu slovenskega športa soglasna podpora matičnega odbora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v drugi obravnavi soglasno podprl uvedbo novega državnega praznika, dneva slovenskega športa, ki bi ga v Sloveniji obeleževali kot delovni dan, torej dela ne-prost dan. Vse poslanske skupine so napovedale podporo prazniku športa, a so se pojavila razhajanja o ustreznem datumu.