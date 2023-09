V soboto bo dan slovenskega športa kot državni praznik

V soboto bo Slovenija obeležila dan športa kot državni praznik, to bo tudi začetek evropskega tedna športa, ki bo potekal do 30. septembra. Olimpijski komite Slovenije (OKS) bo v soboto in nedeljo pripravil Olimpijski festival v središču Ljubljane, številni dogodki pod geslom "Praznujmo aktivno" pa bodo potekali po vsej Sloveniji.

Prihajajoči vikend bo v Ljubljani olimpijsko in športno obarvan. Olimpijski festival se bo 23. septembra začel s slovesnim olimpijskim protokolom in prižigom ognja ob 10. uri, dogodki pa bodo potekali na Kongresnem trgu in v parku Zvezda.

Ob 12. uri, ko bo zaigrala slovenska himna, bodo nato s prazničnim tekom obeležili praznični dan. Z atraktivnimi izzivi se bo oba dneva v srcu slovenske prestolnice predstavilo 39 športnih zvez in devet organizacij, ki bodo svoje dejavnosti ob pomoči športnic in športnikov predstavili med 10. in 19. uro v soboto ter med 10. in 18. uro v nedeljo, so sporočili iz OKS.

V soboto zvečer bo OKS pripravil tek in vodeno vadbo. Slovenski športni praznik se bo po razgibanem vikendu končal v nedeljo, 24. septembra, s predstavo maskote OKS, z lisjakom Foksijeem.

Ta bo na Kongresni trg prinesel športni duh in ustvarjalnost, menijo pri OKS. Otroci bodo lahko prijateljem poslali posebne, unikatne, na festivalu izdelane razglednice, OKS pa bo plačal poštnino in zagotovil, da bodo razglednice prispele do naslovnikov.

Pester spremljevalni program

Na glavnem odru se bo poleg športnih aktivnosti v parku odvijal tudi pester spremljevalni program, pridružili in predstavili pa se bodo številni mladi športniki in športnice. Sponzorji OKS bodo pripravili druženja z vrhunskimi športniki, z atletinjo Marušo Mišmaš Zrimšek bodo pripravili pet izzivov z nagradami, z drugim olimpijcem Žanom Koširjem pa poligon za deskanje ...

Letošnji Olimpijski festival bo obarvan tudi trajnostno. Gostili bodo dva izziva, ki bosta udeležence osveščala o skrbi za okolja. Evropska hiša se bo predstavila z izzivom koš zaobljub, Foksiju pa se bo pridružil tudi Zeleni pingvin, maskota projekta. Ta izobražuje in vključuje prebivalce ter podpira mesta pri njihovih prizadevanjih, da postanejo ogljično nevtralna.

S tem se bo v soboto začel tudi evropski teden športa, namenjen promociji športa širši javnosti na stari celini. Tako kot konec tega tedna v Ljubljani bodo teden dni po Sloveniji potekali številni dogodki.