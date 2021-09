V četrtek praznik športa

Danes na Bledu zasedajo državni generalni direktorji za šport EU. Osrednji temi sta evropski model športa in vseživljenjsko udejstvovanje s športom. Govorili bodo tudi o morebitni spremembi resolucije Svetovne protidopinške agencije Wada, katere četrti predsednik Witold Banka iz Poljske je tudi na Bledu. V četrtek bo na Bledu popoldne seminar EU o športu za vse in ukvarjanju s športom v vseh življenjskih obdobjih, v petek pa je na programu slovenska konferenca, prav tako posvečena vseživljenjskim športnim dejavnostim.

Četrtek bo v znamenju športa in športnikov. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Športni dogodki bodo po vsej državi

Na dan športa bodo v šolah in vrtcih potekali športni dnevi, zaposlene so pozvali, naj opravijo aktivni odmor, v prostem času pa se razgibajo v naravi. Številni športni dogodki bodo po vsej državi.

Prvi del praznika se bo v četrtek začel ob 9. uri v parku Tivoli v Ljubljani, kjer bo Olimpijski komite Slovenije (OKS) v sodelovanju s številnimi panožnimi zvezami, fakulteto za šport in ministrstvom za zdravje pripravil več kot 30 različnih športnih dejavnosti. Udeležilo se jih bo okrog dva tisoč otrok, starejših in evropskih gostov, izmerili si bodo lahko svoje telesne zmogljivosti in se posvetovali o načinih zdrave športne vadbe. Dan športa bodo odprli evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Marija Gabriel, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in predsednik OKS Bogdan Gabrovec.

Na ploščadi pred predsedniško palačo bo od 10.30 odprtje razstave ob dnevu slovenskega športa, pol ure pozneje pa bo v predsedniški palači slovesnost, na kateri bo v imenu predsednika republike Boruta Pahorja, ta je na zasedanju generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku, zbrane nagovoril Miroslav Cerar, zlati slovenski olimpionik in vodja slovenske olimpijske reprezentance v Tokiu. Ob 12. uri se bodo udeležili še predsedniškega teka.

Zbrane bo nagovoril vodja olimpijske odprave Miroslav Cerar. Foto: Grega Valančič/Sportida

Proslava zvečer na Bledu

Dogajanje se bo nato preselilo na Gorenjsko. Na Blejski promenadi pod Festivalno dvorano na Bledu bo ob 19. uri državna proslava ob dnevu slovenskega športa. Ob tej priložnosti bo tudi uradno odprtje evropskega tedna športa, ki bo trajal do 30. septembra.

Predsednik vlade Janez Janša bo imel osrednji nagovor, spregovorili bodo tudi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev Spiros Kapralos, nekdanji kapetan grške vaterpolske reprezentance, ter Gabrovec in komisarka Gabrielova. Janša bo ob tej priložnosti ob 20.30 v Vili Bled gostil tudi sprejem za slovenske olimpijce in paraolimpijce.

Dan je bil izbran v čast prvim slovenskim zlatim olimpijskim kolajnam, ki so jih prav 23. septembra 2000 v Sydneyju osvojili Luka Špik in Iztok Čop (veslanje, na fotografiji) in Rajmond Debevec (strelstvo). Foto: Getty Images

Lani prvič kot državni praznik

Dan slovenskega športa smo v Sloveniji kot državni praznik prvič zaznamovali 23. septembra lani z osrednjo prireditvijo na Trgu republike v Ljubljani. Poslanci državnega zbora so ga potrdili 18. junija lani. Na ta dan, 23. septembra leta 2000, so prve zlate medalje za samostojno Slovenijo na igrah v Sydneyju osvojili veslaški dvojni dvojec Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec z malokalibrsko puško v trojnem položaju.