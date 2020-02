Dan slovenskega športa kot praznik vložen v postopek v DZ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim Gregorjem Židanom (SMC) je danes v državni zbor v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku vložila zakon o dopolnitvah zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki bo vodil v razglasitev novega državnega praznika - dan slovenskega športa, ki bi ga praznovali 1. oktobra.

Na ta dan je bil leta 1863 ustanovljen Južni Sokol, ki je imel ob športu in telovadbi kot zelo močan element tudi boj proti germanizaciji.

Pobudo za to je lani dal Olimpijski komite Slovenije (OKS), med drugim naj bi dan slovenskega športa posvečen zavedanju pomembnosti telesne dejavnosti za zdravje vsakega državljana Slovenije. To bi bil dan, ob katerem bi še posebej izpostavili šport in telesno kulturo nasploh.

V poslanki skupini SMC menijo, da je šport eden glavnih povezovalcev slovenskega naroda. "Najsi bodo to rokometaši, nogometaši, košarkarji, smučarji, skakalci ali kdorkoli drug, vedno jim uspe, da nas združijo. Tega na primer politiki ni uspelo še nikoli in če bo tudi ob naši pomoči vsaj en dan Slovenija ponovno združena, bomo vedeli, da smo naredili nekaj dobrega," so zapisali v poslanski skupini SMC.

