Brežicam naziv evropsko mesto športa 2022

Občina Brežice je prva slovenska občina, ki je v kategoriji mest in občin z manj kot 25.000 prebivalci osvojila naslov evropsko mesto športa. Sporočilo o podelitvi naziva, ki ga podeljuje Evropska zveza prestolnic in mest športa ACES Europe so v Brežicah prejeli v ponedeljek. Uradno listino imenovanja bo občina prejela konec leta.

Občina bo uradno listino dobila na decembrski slavnostni prireditvi v evropskem parlamentu v Bruslju, so na občini povedali za STA.

Občina je kandidaturo Evropski zvezi prestolnic in mest športa oddala spomladi, v začetku meseca pa se je v Brežicah mudila njena delegacija, ki je že na takratni novinarski konferenci ob predstavitvi kandidature, poudarila, da občina izpolnjuje vse pogoje za pridobitev omenjenega naziva.

Naziv evropsko mesto športa 2022 predstavlja priložnost za promocijo občine in je hkrati spodbuda ter priznanje vsem prostovoljcem, ki v občini delujejo na področju športa. Naziv ne prinaša neposrednih finančnih prihodkov, omogoča pa, da "kot evropsko mesto športa dosežemo zastavljene cilje in razvoj skozi promocijo športne vadbe in športnega turizma doma in v tujini", so sporočili z brežiške občine.

Naziv prinaša možnost okrepitve športnih naložb tudi z zasebnimi vlagatelji in je dobra popotnica pri nadaljnjem razvoju tako športa kot turizma. Občina Brežice sicer namenja za področje športa skoraj sedem odstotkov svojega proračuna, kar je dvakrat več od evropskega povprečja, ki znaša dva do tri odstotke, so dodali.

Kandidiranje v kategoriji, pri kateri je merilo število prebivalcev, je sicer potekalo v več korakih. Ključni korak je bila oddaja kandidature za naziv v obliki dokumenta, ki je moral vključevati različne podatke s področja športa.

Šlo je za opis mestne oz. občinske športne infrastrukture, načina izvajanja športnih programov, opis strategije razvoja športa, dela z invalidi, s starejšimi in drugimi na področju športa. Opis športnega turizma, tovrstnih prireditev, predloga programa in promocijskih dejavnosti v letu pridobitve naziva. Navesti so morali še dodatne prednosti in ugodnosti športne vadbe za občane, so še zapisali na brežiški občini.

V Sloveniji sta naziv evropsko mesto športa, in sicer v kategoriji mest oz. občin s 25.000 do 500.000 prebivalcev, do zdaj prejeli le Mestna občina Maribor in Občina Krško.