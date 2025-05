Slovenska moška in ženska skakalna reprezentanca se že vneto pripravljata na novo sezono, ki je še toliko bolj pomembna, saj bodo letos na sporedu olimpijske igre v Milanu in Cortini. Odmevna pridobitev v reprezentanci pa je Peter Prevc, ki bo tekmovalcem pomagal pri opremi. Kaj na vrnitev Petra pravi njegova sestra Nika?

Moško ekipo sestavljajo Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Pevc, Lovro Kos, Žiga Jančar* (status na osnovi odločitve ožjega strokovnega sveta), ki so prve treninge že opravili na skakalnici v Beljaku. In kako je Robert Hrgota zadovoljen s stanjem naših najboljših skakalcev?

Foto: Aleš Fevžer

Tudi letos novosti

"Za zdaj zdravstveno ni težav in želja je, da tako tudi ostane. Prejšnji teden smo začeli na skakalnici in načrt je, da stopnjujemo. Za zdaj je tako, kot smo si želeli, in naj kar traja," je uvodoma povedal glavni trener moške reprezentance, ki je omenil, da bodo tudi za novo sezono uvedli nekaj novosti. "Zagotovo. Mislim, da je po toliko letih vedno treba spreminjati in dodajati stvari. Stvari so žive, se spreminjajo in temu se je treba prilagoditi. Da, po toliko letih je treba stvari spremeniti," je še dodal prvi trener naše reprezentance, ki želi, da je že na prvi tekmi ekipa močna in na ta način nadaljujejo sezono.

Foto: Aleš Fevžer

Peter Prevc bo poskusil najti strokovnjake

Velika pridobitev v slovenski reprezentanci je tudi Peter Prevc, naš nekdanji vrhunski skakalec, ki je že eno leto v športnem pokoju. Njegova naloga, da bo pomagal pri razvoju opreme, ampak ob tem ga bo čakala še kakšna druga naloga.

"Želim narediti velik preskok v razmišljanju in odnosu do dela in opreme. Na začetku sem prišel z vsemi spremembami, ki naj bi se zgodile pri opremi. Fantom sem razložil, oni pa mi povedo, kaj so prej uporabljali in kaj bi delali. Moja odgovornost je, da to čim bolj uresničim," je povedal Prevc in priznal, da mu je vedno bil izziv narediti nekaj, kar še ne obstaja. "Zelo dobro je, da to lahko iščem, in izziv je najti strokovnjake, ki znajo narediti stvari, ki še ne obstajajo."

Njegove vrnitve v skoke se veseli tudi njegova sestra in naša najboljša skakalka Nika Prevc. "Lepo, da se vrača. Želim si, da dela stvari, ki ga veselijo. Všeč mi je, da si je našel nekaj takega, kar mu ustreza.

Foto: Aleš Fevžer

Sicer se na novo sezono pripravljajo tudi naše skakalke. Tudi letos bo prvi "dirigent" naših smučarskih skakalk Jurij Tepeš. In po njegovih besedah je trenutno vse na pravem mestu.

"Za zdaj smo opravili kondicijske treninge, da bo fizična pripravljenost dobra, jutri gremo prvič na skakalnico, skakali bomo v Planici, tako da začnemo tudi skakati. Smo tam, kjer si želimo biti, upamo na čim manj poškodb. Tudi Nika Vodan se počasi vrača, a ona bo začela skakati malo pozneje, sicer pa gredo stvari po načrtu," je novinarjem dejal Tepeš.

Prihodnji teden v vetrovnik, a ne še pri nas

Ta bo prihodnji teden s skakalkami odpotoval po pomembne izkušnje v vetrovnik v Stockholm, ki so jim preteklo sezono po njegovih besedah prišle še kako prav. Slovenski tabor se veseli, da jim kmalu ne bo treba več v Skandinavijo, saj je predvideno, da bo vetrovnik v Žirovnici, pri katerem sodeluje tudi Peter Prevc, zaživel že jeseni.

Domen Prevc in Nika Prevc skupaj na treningu Foto: Aleš Fevžer

Nika Prevc je imela dovolj časa, da je odmislila skoke

Del ženske A-ekipe so branilka kristalnega globusa Nika Prevc, Nika Vodan, ki bo po operaciji kolena na prve skoke še malo počakala, Ema Klinec, Tina Erzar, Taja Bodlaj in Katra Komar, medtem ko se je Ajda Košnjek pridružila B-ekipi.

"Po sezoni sem si lahko vzela prosto, kot sem želela, dovolj časa je bilo, da sem odmislila skoke. Zdaj gremo v novo sezono. Ta del, priprave, v katerem smo zdaj, ne bi smel biti najmanj priljubljen, ker je zelo pomemben. Kot so za hišo najpomembnejši temelji, je pri nas najpomembnejša priprava, tako da se moraš med pripravami resno zavzeti in ti ne sme biti pretežko," je novinarjem na kranjskem štadionu dejala skupna zmagovalka zadnjih dveh zimskih sezon Prevc.

Vedela je, da se bo to enkrat zgodilo

Za skakalke bo prihajajoča sezona posebna, pa ne le zaradi olimpijskih iger, pač pa ker bodo konec tekmovalnega obdobja 2025/26 prvič letele na Letalnici bratov Gorišek.

"Vedela sem, da se bo to enkrat zgodilo, a nisem pričakovala, da bo že tako kmalu. Odločitev me je kar malo presenetila," je ob tem dejala svetovna rekorderka Prevc, nekdanja rekorderka Klinec pa je priznala, da so jo ob veseli novici obšle solze.

